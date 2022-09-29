Трендовые стрижки осени для женщин в очках: модные модели и критерии выбора для дам за 65

Женщинам за 65, носящим очки, иногда бывает сложно подобрать подходящую прическу. Но это не означает, что им следует отказаться от модных стрижек. Существуют такие модели, которые придают красоту чертам лица и визуально омолаживают. В статье мы приведем варианты трендовых стрижек осени для дам 65+, которые носят очки.

Классическая пикси

Классическая пикси – самая популярная стрижка для женщин старше 65 лет. Она прекрасно сочетается с очками. Вы можете носить ее с седыми волосами или покрасить шевелюру в светло-клубничный или пепельный цвет.

Многослойная пикси

Если вы носите круглые очки, то выбирайте многослойный вариант стрижки пикси. Она придаст вашим волосам больше объема и красиво обрамит лицо.

Многослойная пикси также подойдет женщинам с маленьким лицом. В этом случае следует выбирать очки с тонкой оправой.

Небрежная пикси

Небрежная стрижка пикси с рваными прядями подойдет женщинам с тонкими волосами. Она делает шевелюру более пышной. Эта прическа идеально подходит для ветреных осенних дней. Она очень проста в уходе и не требует укладки.

Пикси с зачесанными назад волосами

Если у вас короткие волосы, то вы можете придать им ухоженный и привлекательный вид, даже не подстригаясь. Нанесите на шевелюру лак с легкой фиксацией. Затем зачешите пряди назад. Это уберет волосы с лица и позволит вам щеголять в модных очках.

Такая прическа сделает ваш образ стильным и изысканным. Она выглядит особенно привлекательно с квадратными или круглыми очками.

Короткий классический боб

Если вы носите очки крупного размера или украшенные декором, то нужно быть очень осторожными с выбором стрижки. Вам следует рассмотреть модные прически, которые сочетаются с оправой уникальной формы и дизайна.

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Одной из таких стрижек является классический короткий боб с челкой. Он омолаживает облик и хорошо сочетается с оригинальными очками.

Короткий боб-каре

Если вы чувствуете себя молодо и любите немного дерзкий стиль, то попробуйте короткий боб-каре. Он смотрится очень стильно в сочетании с круглыми или прямоугольными очками. Эта прическа не только подчеркивает черты лица, но и позволит вам визуально скинуть 10 лет.

Симметричные стрижки каре подойдут пожилым женщинам, которые хотят выглядеть моложаво и модно. Это отличный способ подчеркнуть черты лица, особенно если вы носите очки формы “кошачий глаз”.

Волнистая стрижка средней длины

Если вы носите волосы средней длины, то нанесите на них гель для укладки и создайте с помощью плойки легкие волны. Такая прическа сделает вас на несколько лет моложе. Она отлично сочетается с круглыми очками.

Стильное каре А-силуэта

Каре А-силуэта – одна из самых популярных стрижек этой осени. Она отличается косым срезом, длинными передними прядями и более короткими волосами сзади. Если у вас не очень густая шевелюра, то эта прическа будет красиво смотреться на вас.

Если вы любите длинные волосы

Многие считают, что женщинам 65+, носящим очки, больше идут короткие стрижки. Но это не совсем так. Если вы любите длинные волосы, то их необязательно стричь. Вы можете подобрать подходящую прическу большой длины.

Дамам в очках подойдут длинные прически с легкими волнами. Они помогут создать смелый и молодой образ.

Если вы любите более сдержанный стиль, то пригладьте длинные волосы и закрепите их гелем. Такая прическа подойдет к круглым очкам или оправе “кошачий глаз”.

Заключение

Если вы носите очки, а ваш возраст более 65 лет, то это не означает, что вам нужно носить слишком простые и скучные прически. Современная мода предлагает зрелым дамами интересные и оригинальные модели стрижек. При их выборе необходимо учитывать особенности своего лица и любимую форму очков. Трендовые прически помогут вам выглядеть стильно и привлекательно.