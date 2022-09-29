Двухфазное очищающее средство: рецепт собственного приготовления (просто и без химии)

В косметической индустрии постоянно появляется так много новинок, и каждый раз, когда вы видите новый продукт, наверняка возникает соблазн его попробовать. Но прежде чем ввести что-либо в свой ежедневный уход за кожей, важно узнать о плюсах и минусах. В этой статье мы поговорим о двухфазном средстве для снятия макияжа — что это такое, как оно работает, как приготовить самостоятельно и почему этот вариант лучше, чем покупной.

Что такое двухфазное очищающее средство

Продукт имеет двухкомпонентную формулу: на масляной и на водной основе. При встряхивании средства мгновенно образуется эмульсия, которая со временем снова медленно расслаивается.

Двухфазное средство для снятия макияжа глубоко и деликатно очищает кожу, а также идеально подходит для водостойкой косметики. Продукт быстро и эффективно удаляет любые следы макияжа с глаз, лица и губ, оставляя кожу мягкой и бархатистой.

Принцип работы

Часть на масляной основе растворяет макияж, а часть на водной — стирает жирную пленку. Поэтому на коже не остается ощущения жирности. Этот тип очищающего средства специально разработан для удаления самого стойкого макияжа, глубокого очищения кожи и прочищения закупоренных пор. Некоторые производители утверждают, что оно помогает предотвратить появление мешков и темных кругов под глазами, тонизирует, успокаивает, оживляет кожу и предотвращает ее раздражение. Некоторые продукты содержат антивозрастные и мягко отшелушивающие ингредиенты.

Двухфазное средство своими руками

Если вы поклонник натуральных средств и не хотите использовать коммерческий продукт, вы можете сделать свое собственное средство в домашних условиях.

Рецепт с розовой водой:

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Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника Наполните маленькую бутылочку на 80 % розовой водой. Остальные 20 % — равным количеством миндального и касторового масла. Закройте бутылку крышкой и энергично встряхните, чтобы продукты хорошо перемешались.

Рецепт с тимьяновым чаем:

Приготовьте настой тимьяна из сушеных листьев, затем перелейте его в бутылку или банку наполовину. Другую половину заполните оливковым маслом. Закройте бутылку и хорошо встряхните.

Правила использования

Перед каждым применением необходимо встряхивать средство. Нанесите его на ватный диск, приложите к глазам, слегка прижимая, подержите примерно 10 секунд без движений. Затем сдвиньте его от верхней части века к ресницам движениями вниз.

Почему важно снимать макияж каждый вечер? Это важно, чтобы избежать:

появления прыщей; чрезмерной сухости; морщин; раздражения глаз.

Частицы макияжа забивают поры, не давая им дышать, а также могут остаться на наволочке, а затем попасть в глаза. Все это приведет либо к сильному раздражению, либо к развитию инфекции. Макияж, оставленный на ночь, вреден для кожи и слизистой оболочки глаз.

Зная, как приготовить эффективное, мягкое, натуральное очищающее средство для ежедневного ухода за кожей, вы не только поддержите ее здоровье, но и будете уверены, что в нем не содержится никаких опасных элементов. Попробуйте сравнить продукт собственного приготовления с покупным и поделитесь результатом эксперимента в комментариях.