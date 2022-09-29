Британские ученые доказали способность собак определять стресс у людей
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Собаки способны по запаху пота и дыхания определять психологическое состояние человека, в том числе стресс, сообщила BBC со ссылкой на исследования британских ученых.
В 650 из 700 испытаний собаки успешно определяли образец пота, взятый у человека в состоянии стресса. Добровольцам было предложено решить сложную математическую задачу и сообщить о своем уровне стресса. Животным нужно было определить, в каких пробирках находятся образцы пота людей с высоким уровнем стресса, передает ТАСС.
По словам исследователя Клары Уилсон, существует много доказательств того, что собаки могут улавливать запахи людей, связанные с определенными заболеваниями, но не было доказано, что они могут определять психологическое состояние человека.
По мнению экспертов, вскоре собаки смогут помогать врачам в выявлении болезней, включая рак, диабет и даже коронавирусную инфекцию.
Ранее британские ученые выявили снижение стресса у школьников после общения с собаками.
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