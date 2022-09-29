Общество: Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа в Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество в Украине стало таким дорогим?

На международном портале поиска работы Silent Professionals («Молчаливые профессионалы»), который специализируется на предложениях в области безопасности от частных детективов до сотрудников частных силовых структур, размещена вакансия под названием «Эвакуация. Агенты защиты – Украина». Поясняется, что работа будет состоять в вывозе гражданских лиц и военных из различных городов Украины. Среди обязательных требований: опыт боевых действий не менее пяти лет, умение обращаться с вооружением советского производства и современным натовским оружием, критическое мышление, умение пользоваться картой и компасом, физические данные.

Соискателю предлагается контракт с оплатой от одной до двух тысяч долларов в день и бонусы, которые предполагается лично оговорить с каждым кандидатом. Работодатель – неназванная американская организация – оговаривает требования к потенциальному «эвакуатору». Желательно, чтобы кандидат владел русским, украинским, польским, словацким, венгерским, румынским или молдавским языком и имел гражданство государства, граничащего с Украиной. Правда, возможно обладание паспортом одной из стран ЕС или Шенгенской зоны.

На объявление первыми обратили внимание портал Украина.ру и шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик в своем Telegram-канале. «В описании данной вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей». Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач», – делает вывод Баранчик.

Руководитель частной военной компании «РСБ-Групп», ветеран ФСБ Олег Криницын отмечает: предложенные расценки – одна-две тысячи долларов за день – существенно выше средней зарплаты бойца. «Расскажу на примере наемников в Ираке. Тогда из бюджета Пентагона поступали средства частной военной компании Blackwater, ныне известной как Academi – за каждого бойца им платили примерно по полторы тысячи долларов.

Сами наемники получали 500-800 долларов в сутки.

Причем это те бойцы, которые находились в самых опасных секторах типа Эль-Фаллуджи, или те, кто осуществлял сопровождение, – отметил Криницын газете ВЗГЛЯД. – А в «зеленых зонах» те же наемники получают 200-300 долларов в сутки».

По словам руководителя российской ЧВК, на его памяти абсолютный рекорд по выплатам американским наемникам был зафиксирован в том же Ираке. Тогда пятерым бойцам заплатили по 30 тысяч долларов за три дня – но они сопровождали делегацию американских политиков, которые были чрезвычайно напуганы ситуацией в иракской столице. «Причем они даже не выезжали из «зеленой зоны». Я был тогда же в Багдаде, в этой «зеленой зоне» – это огороженная трехметровым забором территория, по периметру которой стояли танки M1 Abrams, а внутри – охрана», – сказал собеседник.

«Так что одна-две тысячи долларов в сутки наемникам в Украине – звучит маловероятно», – заметил Криницын. Кроме того, он высказал сомнения в том, что «работа» американских солдат удачи будет востребована на украинском театре боевых действий, учитывая его специфику. «Сейчас почти нет огневого контакта – все противостояние сводится к артиллерийским дуэлям. И наемникам там делать, по сути, нечего», – заметил Криницын.

При этом отметим, что с начала российской специальной военной операции западная пресса неоднократно сообщала о присутствии бойцов западных ЧВК на стороне Вооруженных сил Украины.

Так, в начале марта инсайдерские источники Би-Би-Си отмечали, что спрос на наемников в Украине растет, американские и европейские частные подрядчики говорят, что они все чаще оказываются задействованы в этом конфликте, начиная от миссий по спасению кого-либо, заканчивая помощью в логистике.

Сегодня в Украине «ажиотаж на рынке» частных военных подрядчиков, утверждал Роберт Янг Пелтон, американский эксперт по ЧВК. Тони Шина – генеральный директор американской фирмы Mosaic, занимающейся разведкой и безопасностью, сказал, что они уже работают в Украине с частными клиентами, корпорациями и PIP – политически значимыми людьми, помогая эвакуировать их с Украины.

Безусловно, гуманитарными миссиями по эвакуации деятельность западных наемников в Украине не ограничивается. Так, британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер, сообщившие на допросах в ДНР о своей службе по контракту в украинской армии, воевали в составе 36-го полка морской пехоты ВСУ. Человек, очень похожий на Эслина, еще в 2021 году подробно писал в Instagram о том, что ранее работал на курдские формирования в Сирии, а затем служил в частях ВСУ в Донбассе.

Как отмечалось в сюжете телеканала «Россия-1», по данным из открытых источников в структуре ВСУ существует 16 иностранных военных формирований. В их составе – представители девяти ЧВК из Соединенных Штатов, Британии, ФРГ, Польши, Турции, и, наконец, США. Чаще всего упоминаются американские компании Academi (Blackwater) и Greystone.

«Есть несколько видов наемников, – поясняет военный эксперт Владислав Шурыгин. – Кроме отдельно взятых высококлассных специалистов, есть частные военные компании и отряды, которые приезжают на фронт как подразделения. А есть «дикие гуси» – наемники, которые идут на фронт самотеком. Некоторые из них сводятся в отдельные подразделения, некоторые воюют в составе украинских».

«Есть еще четвертая часть, – продолжает Шурыгин, – Это подразделения из Польши и других расположенных рядом с Украиной стран. Они работают отдельными боевыми группами. Для них главное – набраться боевого опыта». Он добавил, что Украина превратилась в специфический регион, потому что «за последние 70 лет такой масштабной войны на территории Европы не было».

Эксперты выдвинули две версии относительно того, почему на портале «Тихих профессионалов» появилось объявление о столь высокооплачиваемой позиции. Две тысячи долларов США получают только высококвалифицированные специалисты, которых «не вербуют, а разыскивают и приглашают на службу», заметил Шурыгин. «Эти люди способны работать с очень сложной техникой, они могут обучать других, быть инструкторами. А наемника в лучшем случае вербуют за 500 долларов в сутки», – отметил эксперт. Следовательно, можно сделать вывод, что через портал вербуют неких высококлассных специалистов.

Впрочем, есть и другое объяснение, полагают эксперты. «Работу» в сложных условиях – против хорошо оснащенной регулярной армии, а не полувоенных или плохо экипированных формирований (как в Сирии или странах Африки), зачастую в городских условиях – оплачивают дороже. «Дикие гуси», наверняка, слетятся на это объявление. Но также надо учесть, что эти люди подвергают себя очень серьезному риску – отсюда и высокая цена. Украинские военачальники с наемниками не церемонятся, и пускают их на самые опасные участки фронта», – отмечает член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Добавим, что в начале августа на французском телеканале TV5Monde вышел репортаж о «трудностях работы» иностранных наемников. Они пожаловались на то, что от командования ВСУ поступают недостоверные данные, а украинские бойцы напрочь лишены мотивации – за исключением случаев, когда хотят обобрать убитых.

«Двойная ставка за такую «работу» иностранцев – результат известного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Понятно, что тогда среди наемников были огромные потери. И сейчас в США готовы на что угодно, лишь бы набрать еще людей. Это своего рода способ заманить наемников», – полагает доктор военных наук Константин Сивков.

Кто-то из иностранных наемников просто пиарится якобы участием в боевых действиях на Украине, а кого-то действительно отправляют на передовую, и там они погибают под огнем союзников, отмечает Криницын. «Весь мир видит, как российскими ударами уничтожаются подразделения иностранных наемников. И это не добавляет другим потенциальным наемникам желания участвовать в этом конфликте», – подчеркнул руководитель «РСБ-Групп». Так, например, в четверг стало известно, что российские ВКС уничтожили до 80 наемников украинского «Иностранного легиона» под Николаевкой – об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Конечно, такая двойная оплата «работы» в Украине обозначает, что наемник с большей вероятностью либо погибнет, либо попадет в плен, – уверен Сивков. – Но желающих идти на заведомый убой, конечно же, нет. И если бы у Киева и Вашингтона хватало бы военных, то не стали бы они удваивать оплату. Получается, что либо наемников уже совсем не осталось, либо жаждущих туда пойти нет».

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