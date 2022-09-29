Постпред в Вене Ульянов призвал Запад не покрывать украинские обстрелы ЗАЭС

Страны Запада должны прекратить покрывать обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

На 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене Ульянов призвал Украину прекратить обстрелы, а страны Запада – повлиять на Киев в этом вопросе. Он указал на риск аварии на ЗАЭС и призвал избегать «политиканства», передает РИА «Новости».

Как сообщил Ульянов, необходимо называть вещи своими именами и не пытаться покрывать действия Украины в отношении ЗАЭС, так как они создают серьезную угрозу. Он подчеркнул, что страны, которые утверждают, что Россия якобы совершает насильственные действия в отношении ядерных объектов, в ответ на запрос российской стороны привести доказательства не смогли этого сделать.

Ульянов полагает, что многие из тех, кто присутствовал на 66-й сессии, не сомневаются в ответственности Киева за обстрелы, но не решаются заявить об этом. Россия полностью привержена сохранению безопасности АЭС, а также готова работать над созданием зоны безопасности вокруг нее. Однако Москва отвергает предложение о демилитаризации как нереалистичное, поскольку «нельзя демилитаризовать то, что никогда не было милитаризовано». Ульянов подчеркнул, что на территории АЭС никогда не было тяжелых вооружений, а охраняется объект силами Росгвардии.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

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