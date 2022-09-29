Володин: Передвижение не состоящих на воинском учете граждан не требует разрешения военкомов

Разъяснения на эту темы дали в Минобороны России. Передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, написал спикер.

“Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется”, – объяснил Володин.

Ранее председатель Госдумы призвал подписчиков своего телеграм-канала сообщать о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, подчеркнул спикер.

Напомним, что депутаты приняли законы о гарантиях для военнослужащих. Речь идет о сохранении рабочих мест, возможности воспользоваться кредитными каникулами, отмене пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.