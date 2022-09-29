Рынок просел: жители России перестали вкладываться в недвижимость

В 2022 году

россияне стали меньше инвестировать в недвижимость. К такому выводу пришли

эксперты, проанализировав среднее значение объема вложений в этот сектор. Это не означает, что жители России перестали вкладываться в недвижимость совсем, однако, по прогнозам

результат упадет на 13% по сравнению с предыдущим годом. Сумму инвестиций оценивают

в 350 миллиардов рублей.

Помимо прочего,

аналитики уже подсчитали объем средств, вложенных в жилые помещения за первые

три квартала 2022 года. Рынок уже просел на 14% до 247 миллиардов рублей. А

вот помещения для офисов и складов наоборот, приобретают популярность. Суммарно

на их долю приходятся более 60% вложений.

На фоне текущих

событий жилищный вопрос стоит особенно остро — не только в инвестировании, но и

в секторе обслуживания уже готовых помещений.

Так, издание “Подмосковье сегодня” сообщает о судебном разбирательстве между Московской

Госжилинспекцией и обслуживающей компании одного из домов в Ногинске в

Подмосковье. Ведомство выявило нарушения при начислении платежей за отопление

после обращения жительницы дома. Вести Подмосковья добавляют, что Арбитраж

решил дело в пользу Госжилинспекции, а жилищной компании необходимо будет заново

провести расчеты платежек.