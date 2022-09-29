 

Рынок просел: жители России перестали вкладываться в недвижимость

29.09.2022, 22:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2022 году
россияне стали меньше инвестировать в недвижимость. К такому выводу пришли
эксперты, проанализировав среднее значение объема вложений в этот сектор. Это не означает, что жители России перестали вкладываться в недвижимость совсем, однако, по прогнозам
результат упадет на 13% по сравнению с предыдущим годом. Сумму инвестиций оценивают
в 350 миллиардов рублей.

Помимо прочего,
аналитики уже подсчитали объем средств, вложенных в жилые помещения за первые
три квартала 2022 года. Рынок уже просел на 14% до 247 миллиардов рублей. А
вот помещения для офисов и складов наоборот, приобретают популярность. Суммарно
на их долю приходятся более 60% вложений.

На фоне текущих
событий жилищный вопрос стоит особенно остро — не только в инвестировании, но и
в секторе обслуживания уже готовых помещений.

Так, издание “Подмосковье сегодня” сообщает о судебном разбирательстве между Московской
Госжилинспекцией и обслуживающей компании одного из домов в Ногинске в
Подмосковье. Ведомство выявило нарушения при начислении платежей за отопление
после обращения жительницы дома. Вести Подмосковья добавляют, что Арбитраж
решил дело в пользу Госжилинспекции, а жилищной компании необходимо будет заново
провести расчеты платежек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.21 / Юлия Меньшова прокомментировала состояние Веры Алентовой: “Мама не была в реанимации”

07.10.20 / Китайский чиновник, выдавший разрешение на сруб 10 деревьев в реликтовом лесу, приговорён к расстрелу

24.03.22 / Жизнь справедлива – Личное мнение

22.03.21 / Звезда Disney Белла Торн выходит замуж

23.08.22 / Володин посетил ДНР

04.03.21 / Мнение: Как предали анафеме Толстых

13.05.22 / Мнение: США не помогут Украине?

01.07.22 / Казаться, а не быть – Личное мнение

25.03.22 / “На расслабоне, на чиле”: Sasha Belair словила один вайб с Джиганом

25.07.22 / Мнение: Рейдерская атака на Gazprom Germania

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика