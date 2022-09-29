Как уложить волосы на ночь, чтобы не проснуться с “гнездом” на голове: прически для сна на разную длину

Многие из нас просыпаются утром с “гнездом” на голове. Наши волосы сильно спутаны и растрепаны. Это происходит из-за трения шевелюры о подушку. В долгосрочной перспективе это может привести к секущимся кончикам и ломкости волос. Чтобы пряди сохранили красоту, их необходимо готовить к ночному отдыху и укладывать так, чтобы они не спутывались. В статье мы приведем несколько причесок для сна на разную длину.

Аккуратно расчешите волосы

Начните подготовку к ночной укладке с расчесывания и распутывания волос. Используйте для этого щетку с щетиной кабана. Она равномерно распределяет естественные масла по кутикулам волос, очищая кожу головы.

Сделайте массаж головы

После расчесывания помассируйте кожу головы. Такая процедура увеличивает рост волос на 5 см в месяц. Массаж способствует притоку крови к волосяным луковицам и поступлению питательных веществ.

Нанесите маску

Во время массажа вы можете увлажнить волосы. Используйте для этого смесь касторового масла и масла жожоба.

Используйте шелковые или атласные наволочки

Большинство людей использует хлопковые наволочки. Но это не лучший вариант для волос. Шевелюра трется о ткань из хлопка, что приводит к появлению секущихся кончиков и завитков, а также к ломкости прядей.

Лучше использовать шелковые или атласные наволочки. Они более мягкие и гладкие. Такой материал не растрепывает пряди волос.

Не ложитесь спать с влажными волосами

После мытья волосы становятся особенно чувствительными, особенно после горячего душа. Вода высокой температуры открывает кутикулы и делает шевелюру уязвимой для повреждений.

Не ложитесь спать с влажными волосами. Если вы вымыли их на ночь, то дайте прядям полностью высохнуть перед сном. Сушите шевелюру естественным путем, так как фен повреждает волосы.

Свободная коса

Если у вас длинные или средние волосы, то заплетите их в свободную косу. Если вы спите на спине, то пряди будут прилегать к телу и не спутываться.

Вы можете заплести две свободные косички. Закрепите их с помощью резинки для волос.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если вам нравится носить волнистые волосы, то заплетите более плотную косу. Утром вы проснетесь с волнами на шевелюре. Вам останется только нанести на нее фиксирующий лак.

Пучок на макушке

Прямые волосы можно уложить в высокий пучок. Такая прическа сохранит пряди гладкими, пока вы спите.

Скрутите все волосы на макушке. Закрепите их с помощью резинки или заколки. Располагайте зажим таким образом, чтобы ваша голова не лежала на нем, когда вы спите.

Если вы хотите проснуться с кудрями, создайте тугой пучок. Эта прическа сделает вашу шевелюру более объемной.

Хвост

Вы можете собрать пряди в хвост. Это лучше, чем спать с распущенной шевелюрой, потому что незащищенные волосы будут спутываться в течение ночи.

Когда вы завязываете волосы, следите за тем, чтобы они не были натянуты слишком сильно. Сон с сильно стянутыми прядями может привести к их ослаблению и выпадению.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Шелковый шарф или шапочка

Если у вас короткие волосы, то лучше всего спать, намотав на голову шелковый шарф или надев шапочку для сна. Таким образом трение будет сведено к минимуму, и вы не проснетесь с “гнездом” на голове.

Нанесите на волосы немного масла или кондиционера перед тем, как обернуть голову шелковой тканью. Утром ваша шевелюра будет в идеальном состоянии.

Для вьющихся волос

Эта прическа особенно подходит для вьющихся или волнистых волос. Скрутите пряди в пучок на макушке и закрепите кончики несколькими большими зажимами. Вы также можете использовать резинку для волос.

Вы можете намотать вокруг нижней части шевелюры шелковый шарф, а верхнюю часть оставить свободной.

Заключение

Эти прически помогут вам проснуться с аккуратной головой. Утром вам не придется тратить время на распутывание прядей и долгую укладку.