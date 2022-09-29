Аннексия Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины – это нарушение Устава ООН и заслуживает осуждения

– Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения, – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.

По его словам, такое решение России несовместимо с положениями международного права и провоцирует опасную эскалацию.

– [Такому решению] нет места в современном мире, и оно неприемлемо, – добавил глава ООН.

Кремль сегодня объявил о том, что завтра в Москве состоится церемония, которая даст старт процессу аннексии украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Антониу Гутерриш убежден в том, что его обязанность как Генерального секретаря защитить в этой ситуации Устав ООН.

– А Устав ООН четко гласит, что любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения нарушает принципы Устава ООН и международного права, – констатировал Антониу Гутерриш.

Позиция Организации Объединенных Наций однозначна, соответствует принятым в ООН резолюциям и заключается в приверженности суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

– Я хочу подчеркнуть, что так называемые “референдумы” прошли в оккупированных областях, где продолжается активный вооруженный конфликт, на территориях, которые находятся под российской оккупацией, вне юридического и конституционного контроля Украины, – заявил Антониу Гутерриш. – Они не могут отражать подлинное волеизъявление населения.

Любое решение России об аннексии, как считает глава ООН, «еще более подорвет перспективы для мира», а также усугубит негативные последствия для глобальной экономики, особенно для развивающихся стран. Такое решение, как отметил Генсек, помешает ООН доставлять помощь по Украине и за ее пределами.

– Сейчас самое время для того, чтобы отойти от края пропасти, – призвал Гутерриш. По его словам, сегодня, более, чем когда-либо ранее важно объединить усилия, чтобы прекратить «эту бессмысленную и разрушительную войну», а также защитить Устав ООН и международное право.