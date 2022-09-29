Самонкин указал на невнятность позиции Беглова в отношении СВО и мобилизации

Политолог Юрий Самонкин прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Северной столице. Он отметил, что губернатор Александр Беглов не справляется с возложенными на него обязательствами в рамках этой миссии.

Напомним, ранее власти Петербурга не отличались активной поддержкой специальной военной операции. Если же говорить о ситуации с частичной мобилизацией, то у петербуржцев накопилось множество вопросов к власти. Проблема некорректного призыва остается актуальной, а горожане не знают наверняка, как ее решить. Тем временем глава Смольного продолжает отмалчиваться.

Как полагает Самонкин, в Северной столице нужно менять и политику, и градоначальника.

«Необходимо менять и политику Смольного, и политику действующего губернатора, который в своей работе даже не использует символику Z, не говорит о позиции по частичной мобилизации. Он должен личное обращение сделать, разъяснить какие-то темы по покупке дополнительного обмундирования, по дополнительным выплатам мобилизованным, нужно четко все рассказать. Ну или хотя бы эффективно со своей администрацией работать по выполнению функций, возложенных на него президентом по этой линии деятельности. Не видим мы Беглова в повестке федеральных СМИ», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что власти Северной столицы должны бороться с негативом вокруг мобилизации, так как информационные войны серьезно влияют на положение граждан.

«Отсутствие внятной позиции Беглова дискредитирует и проведение специальной военной операции, и частичную мобилизацию. В Петербурге нужно формировать новую кадровую лепту, менять губернатора», — резюмировал он.

Стоит отметить, что в Москве правительство ведет диалог с военкоматами. Такой успешный опыт могли бы перенять и в Петербурге, однако глава Смольного не спешит принимать меры в этом направлении.