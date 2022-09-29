Опубликованы фото со спутника утечки газа из «Северных потоков»

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29.09.2022, 20:43, Новости дня
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Роскосмос опубликовал фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа «Северных потоков».

Съемку вел космический аппарат «Канопус-В». Как следует из комментария Роскосмоса в Telegram-канале, спутники продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков».

Посольство РФ в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».

В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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