 

“Дряблый дедок с маленьким причиндалом”: очевидец об интимных встречах с Моисеевым в гей-сауне

29.09.2022, 20:40, Разное
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Первый мужчина в жизни крошки Бори случился еще в конце 70-х, когда он танцевал в музыкальном театре литовского Каунаса. “Вдруг появляется молодой дядька, и это была моя первая любовь, – позже рассказывал артист. – Может, я никогда не был бы геем, но это была настоящая любовь! Он приехал ко мне с гастролей в Париж и привез роскошное кашне. Начался безумный роман! Это был первый человек, который мне сказал: “Ты такой красивый! У тебя такие мозги!”

А потом сколько их было! Километры! Актеры, танцоры, режиссеры, просто красивые парни! Когда в Москве стали открываться гей-клубы, Борис Моисеев посетил каждый. “Да, это мой цвет. Ну и что? Я по канавам не прячусь, а тусуюсь с интересными людьми. Я никогда не скрывал своей ориентации”, – гордился певец.

Не брезговал он и гей-саунами, где всегда можно было найти быстрый анонимный секс и выпустить на волю похоть. Долгое время близ станции метро “Маяковская”, что в шаговой доступности от дома Моисеева на Краснопролетарской улице, работала сауна для любителей однополых утех. Вот что рассказал “Дни.ру” ее завсегдатай Руслан А.: “Пару раз видел там голого Бориса. Признаться, неаппетитное было зрелище – дряблый дедок с маленьким причиндалом. Хотя молодые красавцы терлись об него с удовольствием”.

В 2010-м у Бориса Моисеев случился первый инсульт.
В результате левая часть тела была парализована, работали не все мышцы лица и была затруднена речь. Причиндал тоже остался безвольно висеть и был годен разве что для отправления естественной нужды. Все секс-подвиги, сладкие парни и гей-сауны у 56-летнего артиста остались в прошлом…


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