 

От чего скончалась королева Елизавета II – опубликован документ

29.09.2022, 20:15, Разное
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В четверг вечером было обнародовано свидетельство о регистрации смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Его опубликовал национальная архивная служба Шотландии, так как королева умерла в Балморале, находящемся на территории Шотландии. Согласно документу, подтвердилась информация, что монарх умерла именно в этом замке. Время смерти – 15:10 (17:10 мск) 8 сентября. Это подтверждает теорию, что, по протоколу, о смерти монарха общественность узнает лишь через несколько часов. А сначала в известность ставят родных, премьер-министра и парламент. 

В качестве причины смерти 96-летней королевы был назван ее “преклонный возраст” – то есть Елизавета умерла от старости, как и ее муж, принц Филипп. Сам документ датируется 16 сентября за подписью принцессы Анны.

Елизавета II, правившая страной рекордные 70 лет и 7 месяцев, умерла в замке Балморал в Шотландии, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге для церемонии публичного прощания. Она была похоронена 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка. Новым монархом стал ее старший сын – 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III. 


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