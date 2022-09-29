 

Семейство ароматов: что нужно знать о парфюмерном доме Tiziana Terenzi

29.09.2022, 20:15, Разное
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Паоло Теренци и его сестра Тициана продолжают дело своей семьи. Парфюмерную компанию “Черерия Теренци” в 1968 году основал еще их дед Гульельмо. Паоло и Тициана работают на благо семейного бизнеса, чтут традиции, но активно создают и что-то свое. Например, бренд Tiziana Terenzi — их личный проект, вдохновленный путешествиями и детскими воспоминаниями.

У каждого здесь своя роль. Паоло — профессиональный парфюмер, который работает в авторской манере и использует в своих ароматах редкие необычные аккорды — будь то “запах огня” или “раскаленные угли”. В композициях Tiziana Terenzi он сочетает традиции высокой парфюмерии со свободой самовыражения. Поэтому ноты в его духах раскрываются индивидуально, в зависимости от “слушателя”.

Паоло ТеренциТициана Теренци 

Индивидуальный подход у бренда и к визуальному ряду. Этим вопросом руководит Тициана — дизайнер ювелирных украшений, которая использует свой бэкграунд при создании упаковки и флаконов ароматов. В частности, применяя эмаль и покрытие золотом. Помимо парфюма, Tiziana Terenzi славится свечами. Благодаря использованию деревянного фитиля во время их горения сохраняется потрескивание, будто в камине, а аромат раскрывается неожиданными оттенками. Среди новинок — свеча Kristina, которая стала продолжением сотрудничества и дружбы Tiziana Terenzi с певицей Кристиной Орбакайте. Их первая совместная работа — аромат Kristina с редким флорентийским ирисом — вошла в юбилейную коллекцию, посвященную запоминающимся событиям и людям, которые повлияли на Тициану и Паоло.

Бренд Tiziana Terenzi эксклюзивно представлен в сети магазинов “РИВ ГОШ” и бутиках нишевой парфюмерии Rivoli Perfumery.

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