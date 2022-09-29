Мнение: Война под радужным флагом, стипендия для меньшинств и голубая страна Оз

1. Очередное откровение от поляков, которые недавно признали, что это США подорвали Северные потоки. По мнению высокопоставленного (хоть и слегка оппозиционного) польского политика, украинцы сражаются прежде всего за радужные ценности (ссылка):



Вице-спикер Сената Польши Михал Каминьский эфире Radio Zet оправдал гибель украинцев необходимостью отстаивать западные ценности. В частности, по мнению польского политика, они сегодня “умирают за право быть гомосексуалистами”.

Михал Каминьский: Польское правительство как будто забыло, что это [российско-украинский конфликт] не просто конфликт двух националистических систем. Если бы дело было бы только в этом, Запад не вмешался бы в него на стороне Украины. Этот конфликт, и об этом польское правительство забывает, является, прежде всего, конфликтом ценностей. Украинцы сегодня умирают за право быть гомосексуалистом, за право быть левым, правым, католиком, православным христианином или атеистом. И за право выбирать собственного президента, депутатов, сенаторов, кого угодно.

Ведущая: В общем, украинцы умирают за демократию.

Михал Каминьский: Умирают за свободу, демократию и европейскую интеграцию, которую это польское правительство всеми силами критикует и замедляет.

Поляк ошибается, почти каждый пункт из его перечня в России легален. Вот даже гей-клубы есть. С демократией у нас тоже всё в порядке: даже вот референдумы проводим, что для Запада давно уже является позабытой роскошью.

Чего в России действительно нет, так это «европейской интеграции» в виде сдачи американцам национальных интересов страны.

2. Впрочем, читая новости из Америки, поневоле задумаешься – а вдруг поляк таки прав в первом пункте своего списка (ссылка):



Академия ВВС США (USAFA) в Колорадо поощряет курсантов подавать заявки на участие в программе стипендий для «гендерных меньшинств», в которой указано, что «цисгендерные» (то есть нормальные) мужчины не должны подавать заявки, сообщил 23 сентября телеканал Fox News.

В распоряжение журналистов попало электронное письмо, которое академия разослала 14 сентября и в котором она сообщила курсантам, что до 10 октября необходимо подать заявку на получение стипендии Брук Оуэнс в 2023 году. Стипендия предназначена для «женщин и представителей гендерных меньшинств, заинтересованных в аэрокосмической отрасли».

На сайте стипендии прямо указано: «Если вы цисгендерный мужчина, эта программа не для вас». «Если вы цисгендерная женщина, трансгендерная женщина, небинарная, агендерная, бигендерная, двухдуховная, полугендерная, гендерфлюидная, гендерквир или другая форма гендерного меньшинства, эта программа для вас», — сообщает сайт стипендии.

В электронном письме USAFA говорится, что стипендия Брук Оуэнс представляет собой «девятинедельную оплачиваемую стажировку в ведущей аэрокосмической компании», и что любой студент, который является «женщиной или гендерным меньшинством», может подать заявку.

Впрочем, это не единственная стипендия в академии, мужчинам предлагают подать заявки на стипендию Патти Грейс Смит или стипендиальную программу Мэтью Исаковица. Однако первая из них, стипендия Патти Грейс Смит, также оплачивающая девять недель стажировки, доступна только для чернокожих кадетов.

К вопросу о том, почему в США развелось так много «гендерных» и прочих меньшинств. Быть нормальным стало невыгодно, это серьёзно ограничивает возможности и в образовании, и в карьере. На людей прямо-таки давят, чтобы они стали каким-нибудь меньшинством.

3. Продолжается наступление LGTV на классические книги и фильмы. Голливудские киноделы, как злодеи из сказок, последовательно извращают всё, до чего только могут дотянуться (ссылка):

…в грядущем ремейке сказки “Волшебник страны Оз” будет представлен более богатый спектр гендеров. То есть, создатели введут в историю представителей т.н. сообщества ЛГБТК+. Об этом Variety рассказал 46-летний чернокожий американский режиссер, сценарист, актер, продюсер и многодетный отец Кения Баррис, занимающийся очередным “переосмыслением” классической сказки.

Как пояснил Кения, оригинальный “Волшебник” является “аллегорией и отражением того, каким был мир времен Великой депрессии и Пыльного котла (серия катастрофических бурь в США и Канаде в 1930-х годах – РГ)”. Теперь же, согласно посулам Кении, который станет постановщиком и сценаристом проекта, он решительно настроен “отразить тот период, в котором мы сейчас находимся”. А именно: “взять персонажей-ЛГБТК+, героев из разных культурных и социально-экономических слоев, и поведать с ними современную историю”. “Думаю, сейчас самое для того подходящее время”, – говорит режиссер.

Создаётся впечатление, что вся эта радужная, чёрная, красная, зелёная и прочая цветная пропаганда, исходящая из США, строится прежде всего на ремейках и переделках. Берётся старый сюжет, в него запихивается новая повестка. После чего многие непременно посмотрят получившегося кадавра, хотя бы просто ради того, чтобы возмутиться.

Почему представители разноцветных идеологий, если уж они считают себя выразителями «духа эпохи», не снимают успешное кино на новые, современные сюжеты? Ответ вы знаете.