Москвичи и туристы смогут купить билеты на речной транспорт через Russpass

По поручению мэра Сергея Собянина ведется работа по повышению качества речных поездок, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, интеграция Russpass с сервисом “Суда сюда!” сделает такие прогулки еще удобнее.

Москвичи и гости города могут совершить речную прогулку длительностью от полутора до двух с половиной часов. Число маршрутов зависит от навигационного сезона.

После интеграции с “Суда сюда!” на Russpass доступно более 10 маршрутов речных прогулок. Начать поездку можно от Киевского, Северного речного вокзала и других причалов.

Для приобретения билетов нужно зайти в общее меню Russpass, выбрать подраздел “Как добраться” и кликнуть “Речные трамваи”. На экране появятся доступные варианты речных прогулок.

На Russpass представлено подробное описание каждого маршрута. Можно узнать о длительности прогулки, о достопримечательностях, которые встретятся по пути, о типе речного транспорта и его удобствах.

Russpass – цифровой туристический сервис, позволяющий спланировать путешествие по России. Пользователи найдут готовые туры или смогут составить собственный маршрут по интересным и красивым местам.

К партнерской программе сервиса присоединилась тысяча организаций по всей России: экскурсионные бюро, туроператоры, отели и другие. Russpass дает малому и среднему предпринимательству в сфере туризма дополнительную рекламу и позволяет увеличить количество посетителей.