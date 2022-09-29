 

Москвичи и туристы смогут купить билеты на речной транспорт через Russpass

29.09.2022, 19:15, Разное
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По поручению мэра Сергея Собянина ведется работа по повышению качества речных поездок, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, интеграция Russpass с сервисом “Суда сюда!” сделает такие прогулки еще удобнее.

Москвичи и гости города могут совершить речную прогулку длительностью от полутора до двух с половиной часов. Число маршрутов зависит от навигационного сезона.

После интеграции с “Суда сюда!” на Russpass доступно более 10 маршрутов речных прогулок. Начать поездку можно от Киевского, Северного речного вокзала и других причалов.

Для приобретения билетов нужно зайти в общее меню Russpass, выбрать подраздел “Как добраться” и кликнуть “Речные трамваи”. На экране появятся доступные варианты речных прогулок.

На Russpass представлено подробное описание каждого маршрута. Можно узнать о длительности прогулки, о достопримечательностях, которые встретятся по пути, о типе речного транспорта и его удобствах.

Russpass – цифровой туристический сервис, позволяющий спланировать путешествие по России. Пользователи найдут готовые туры или смогут составить собственный маршрут по интересным и красивым местам.

К партнерской программе сервиса присоединилась тысяча организаций по всей России: экскурсионные бюро, туроператоры, отели и другие. Russpass дает малому и среднему предпринимательству в сфере туризма дополнительную рекламу и позволяет увеличить количество посетителей.


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