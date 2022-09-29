Премьера кинокартины “Лучшие в аду” Евгения Пригожина состоится в октябре

Трейлер фильма набрал уже более 3 млн просмотров. Зрители с нетерпением ждут экшн на злободневную тематику.

Также компания Aurum Production презентовала комедию “16-й”, которая продвигалась под слоганом: “Исповедь Евгения Пригожина”. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, известный своей поддержкой патриотических проектов, в том числе в сфере кино, стал создателем картины, которую скоро увидят россияне. В работе над фильмом принимал участие Алексей Нагин, который героически погиб 20 сентября при защите интересов России.

Фильм содержит масштабные экшен-сцен и, по мнению зрителей, выделяется среди других подобных лент, потому что не только сделан профессионально, но и затрагивает актуальные темы.

“Во-первых, это высококачественный продукт, а во-вторых, фильм поднимает не только военные и патриотические, но и нравственные темы”, – высказался политолог Антон Бредихин.

В трейлере переданы идеи товарищеской взаимопомощи и высокой нравственности, поэтому зрители ждут от “Лучших в аду” непридуманные истории о человечности, преодолении трудностей и идейности.