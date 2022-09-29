 

Королева Дании Маргрете II лишила своих внуков титулов – они теперь считают себя “изгоями”

29.09.2022, 18:50, Разное
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В эту среду королева Дании Маргрете II, которая заболела коронавирусом после посещения похорон Елизаветы II в Лондоне, объявила о том, что с 1 января 2023 года все потомки ее младшего сына перестанут именоваться принцами и принцессами, они сохранят лишь “титулы графов и графини Монпеза”. Такой шаг она мотивировала тем, что хотела бы позволить внукам и внучке “вести жизнь без ограничений, связанных с особыми соображениями и обязанностями, которые влечет за собой формальная принадлежность к Королевскому дому Дании”. 

Согласно заявлению на официальной интернет-странице монаршего дома, они все же “сохранят свои места в очереди на трон в порядке преемственности”. При этом решение королевы не распространяется на детей ее старшего сына, наследного принца Фредерика, что понятно.

Младший сын королевы Дании Маргрете II принц Йоаким уже прокомментировал решение матери. Он сожалеет, что она освободила его детей от титулов принцев и принцессы.

Мы все очень опечалены. Ни одному родителю не будет приятно смотреть на то, как его детям наносят ущерб. Их (внуков – ред.) поставили в положение, которое они не понимают, – приводит издание Daily Mail слова принца. – Нам всем очень грустно. Неприятно быть свидетелем того, что твоим детям наносят вред. Они столкнулись с ситуаций, которую не могут понять.

Об этом шаге королевы он узнал лишь “за пять дней” до его обнародования, уточнил принц.

Напомним, у принца Йоакима четверо детей. Старшие братья Николай и Феликс строят карьеру в модельном бизнесе, младшие, Хенрик и Афина, еще не достигли совершеннолетия.

Маргрете II вступила на престол 14 января 1972 года, когда умер ее отец – король Фредерик IХ. После смерти британской королевы Елизаветы II 82-летняя датская королева стала самым долгоживущим из ныне правящих монархов


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