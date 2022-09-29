 

Кэти Холмс с бойфрендом, Джиджи Хадид и Наоми Скотт на показе Chloé в Париже

29.09.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня в Париже состоялся показ осенне-зимней коллекции Chloé, на котором традиционно собрался звездный состав гостей. В соответствии с концепцией бренда большинство из них вышли в минималистичных нарядах. Помимо того, что главной звездой подиума стала Джиджи Хадид, которая, по слухам, встречается с Леонардо Ди Каприо, мероприятие также посетили Кэти Холмс с бойфрендом Бобби Вутеном III и актриса новых “Ангелов Чарли” Наоми Скотт.

Для Холмс и Вутена это был довольно редкий светский выход в качестве пары. Впервые они публично заявили о своих отношениях в мае, появившись вместе на гала-концерте Moth Ball в Нью-Йорке. Актриса выглядела ультра модно в кремовом платье с перфорацией и бахромой и трендовых грубых ботинках на платформе. Она дополнила образ черным клатчем из пяткой кожи, а на плечи накинула мужской пиджак. Ее спутник выбрал более повседневный образ из черных брюк и водолазки песочного цвета.

Джиджи ХадидКэти ХолмсНаоми СкоттКэти с бойфрендом


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.21 / В офис, на прогулку с друзьями и магазин: как носить штаны-шаровары с майками, кроссовками и не только

02.02.22 / Мнение: Возможный союз России и Ирана

19.09.21 / Кто сказал, что подходят только светлые оттенки: осенние тенденции и дизайн темных коротких ногтей

04.08.22 / Все гениальное просто и дешево: яблочный уксус в уходе за кожей служит эксфолиатором, убирает лишнюю пигментацию и не только

02.06.22 / C 8 до 19: московское метро перешло на летний режим работы

04.08.20 / Скандалы: Друзь ответит на вопросы о школьницах

29.08.21 / Подойдут и для нашей осени: попробуйте лучшие приемы скандинавского стиля

12.01.22 / Использование щипцов и вакуума при родах может быть опаснее, чем считалось ранее

22.08.22 / Мнение: О ходе СВО. 21.08.2022

12.05.22 / Британские ученые создали датчик из сапфирового волокна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика