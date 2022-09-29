Кэти Холмс с бойфрендом, Джиджи Хадид и Наоми Скотт на показе Chloé в Париже

Сегодня в Париже состоялся показ осенне-зимней коллекции Chloé, на котором традиционно собрался звездный состав гостей. В соответствии с концепцией бренда большинство из них вышли в минималистичных нарядах. Помимо того, что главной звездой подиума стала Джиджи Хадид, которая, по слухам, встречается с Леонардо Ди Каприо, мероприятие также посетили Кэти Холмс с бойфрендом Бобби Вутеном III и актриса новых “Ангелов Чарли” Наоми Скотт.

Для Холмс и Вутена это был довольно редкий светский выход в качестве пары. Впервые они публично заявили о своих отношениях в мае, появившись вместе на гала-концерте Moth Ball в Нью-Йорке. Актриса выглядела ультра модно в кремовом платье с перфорацией и бахромой и трендовых грубых ботинках на платформе. Она дополнила образ черным клатчем из пяткой кожи, а на плечи накинула мужской пиджак. Ее спутник выбрал более повседневный образ из черных брюк и водолазки песочного цвета.

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