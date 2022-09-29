Мнение: Про «связь с реальностью»

Пишут, что США стали стороной конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова так и сказала:

«Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта. Очередное тому свидетельство — достигнутая на днях в Конгрессе США предварительная договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета помощи на сумму почти $12 млрд» (отсюда).

Но если США потеряла связь с реальностью, то Россия, видимо, на противоположном полюсе, то есть крепко держит в руках эту самую «связь с реальностью».

Или, теория относительности Альберта Эйнштейна касается не только физики? И у каждого – своя «связь с реальностью»? Кто-то черное видит белым, а красное – зеленым? И наоборот?

Фотография Марии Захаровой отсюда

—