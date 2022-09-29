Клеткам трудно приспособиться к уровню влажности: четыре причины, почему коже лица просто необходим отдых от косметики

После пандемии коронавируса потребность в макияже вернулась, поскольку женщины стали выходить в свет без масок. И это повод задуматься о нагрузке на кожу, которую дает косметика. При всех позитивных моментах использования косметических средств не стоит забывать об их негативном влиянии. Периодически коже лица просто необходим отдых от макияжа, и вот по каким причинам.

Риск закрытия пор

Весьма распространенное предостережение, но не все воспринимают его всерьез. На самом деле косметика действительно может стать помехой для нормальной работы пор. Нанесение макияжа само по себе блокирует врожденные механизмы связи между клетками. На это накладываются и проблемы взаимодействия кожи с окружающей средой. В частности, нашим клеткам трудно приспособиться к уровню влажности, что не может не сказаться в целом на функции кожи.

Помеха дыханию

Слой косметики становится препятствием для дыхания кожи. Порам приходится работать в более тяжелых условиях для контакта с воздухом через этот барьер.

Что же произойдет, если вы на некоторое время откажетесь от макияжа? Во-первых, коже не надо будет работать с дополнительным усилием для обеспечения дыхания. Во-вторых, отдых восстановит первоначальную функцию кожи. Это уже не просто дыхание, а способность адаптации к воздушной среде и погоде.

К слову, отсутствие полноценного дыхания кожи лица во многом зависит от компонентов косметики. Например, действие минеральных масел можно сравнить с целлофановым пакетом. С таким слоем кожа не сможет выделять важные увлажняющие вещества в должной мере.

Детоксикация кожи

Помимо негативных внутренних процессов, вызванных нанесением макияжа, могут проявиться и наглядные признаки ухудшения состояния кожи на поверхности. В частности, она становится тускнее, на ней появляются прыщи. Во всяком случае, создаются благоприятные условия для этих симптомов детоксикации.

Прыщи могут появиться как раз в период отдыха от косметики, но не стоит от этого расстраиваться. Данная реакция означает, что кожа начинает процесс удаления нежелательных химических веществ.

Подготовка к макияжу

Перерыв в использовании косметики может быть нужен и для более эффективного дальнейшего ее применения с эстетической точки зрения. Как чистый холст лучше отображает нанесенные на него краски, так и отдохнувшая кожа с новым макияжем будет выглядеть еще лучше. Кроме того, с поверхностью такой кожи лица и работать приятнее.