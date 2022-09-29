Какие модные стрижки визуально полнят лицо и какие делают его изящнее: выбираем нужную прическу

Длина и форма прически оказывают большое влияние на внешний вид. Некоторые виды стрижек и укладок визуально полнят лицо. Их необходимо избегать круглолицым женщинам. Есть и такие формы волос, которые делают овал лица изящнее и придают ему больше красоты. В статье мы расскажем, какие модные прически визуально полнят лицо, а также приведем альтернативные варианты.

Короткие афропрически

Короткие афропрически визуально полнят лицо. Подстриженные волосы по бокам открывают щеки, скулы и челюсть. Эти проблемные зоны привлекают внимание и делают лицо более пухлым.

Это относится и к другим коротким вьющимся стрижкам с завитками по бокам. Чем плотнее кудри, тем больше они подчеркивают круглое лицо и полные щеки. Такие прически делают волосы более объемными, но круглолицым женщинам нужно от них воздержаться.

Чем заменить короткую стрижку в стиле афро

Если вам нравятся прически в стиле афро, то сделайте косички box braids длиной до середины спины. Они обрамляют лицо и делают его стройнее, закрывая проблемные участки.

Гладкий конский хвост

Идеально гладкий, зачесанный назад хвост позволяет создать ухоженный и классический образ. Но он подчеркивает все диспропорции, свойственные полному лицу. Такая прическа открывает пухлые щеки, мощный подбородок и нечеткий контур нижней челюсти.

Гладкий конский хвост подходит только женщинам с маленьким подбородком и изящными скулами. При круглом или квадратном лице такой прически лучше избегать.

Сделайте высокий пучок

Если вы привыкли держать свои волосы собранными, то вместо гладкого хвоста сделайте высокий пучок на макушке. Он визуально вытянет ваши черты и сделает лицо стройнее. Для усиления эффекта вы можете оставить свободными несколько прядей, чтобы получить красивое обрамление лица.

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Длинные прямые пряди

Длинные прямые или выпрямленные утюжком пряди делают круглое лицо еще более полным. Делая такую прическу, мы теряем эффект подтяжки овала, который могла бы создать каскадная стрижка.

Создайте волны

Если вы любите длинные волосы без слоев, то сделайте их волнистыми. Нанесите на шевелюру гель для укладки. Затем создайте волны с помощью плойки или фена с круглой щетки.

Волны красиво обрамляют лицо и отвлекают внимание от несовершенного овала. Для усиления эффекта вы можете покрасить передние пряди в более светлый оттенок.

Боб-каре и тупой боб

Стрижки квадратной формы, такие как боб-каре и тупой боб, делают лицо более широким. Такие прически выглядят привлекательно, но они подходят женщинам с идеальным овалом лица, который встречается очень редко.

Если вы все же решили сделать тупой боб или каре, то не стригитесь слишком коротко. Оставьте достаточную длину волос, чтобы исправить оплошность, если форма стрижки вам не подойдет.

Наиболее неудачный вариант – сочетание стрижки квадратной формы с прямой челкой. Горизонтальные линии среза волос подчеркивают полноту лица. Они делают очевидными округлости щек и подбородка. Особенно некрасиво выглядит прямая челка на лице в форме квадрата.

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Также неудачно выглядят на полном лице квадратные прически с прямым пробором. Они визуально делают его более широким.

Альтернатива квадратным стрижкам

Вместо квадратного каре или тупого боба сделайте асимметричную стрижку. Волосы разной длины привлекают к себе внимание и удлиняют лицо. Вы можете зачесать более короткую половину прядей за ухо, а длинную – использовать для обрамления лица.

Если вам не нравятся асимметричные стрижки, то сделайте прическу боб с боковым пробором. Она визуально сбалансирует черты лица.

Заключение

Делая прическу, не открывайте скулы, подбородок и челюсти. Это самые полные части лица. Не создавайте слишком короткие стрижки, они подчеркивают неидеальную форму овала.