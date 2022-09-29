Некрасивая Шпица – Личное мнение

Актриса Шпица нашла себя в рейтинге самых некрасивых актрис. Сама нашла или показал кто, точно не совсем известно.

Нашла и нашла — казалось бы, чего волноваться? На заборе тоже напишут всякое — чего париться?



Фото: Соцсети

Тем не менее, Шпица запарилась и выдала.

Ну, как выдала? Уж как умеет:

«Я не делаю инъекций красоты. Я не делала даже самую безобидную мезотерапию»

Почему не делает? Боится (бабка Фиса, наверное, сказала), потому что «вы сделаете инъекцию один раз, ее придется делать снова и снова, потому что организм разучается саморегулироваться, а кожа подсаживается на поддержку извне».

Такие заявления от молодой ещё женщины даже комментировать сложно. Но так чего тогда грустить, когда обнаруживаешь себя в рейтинге некрасивых?

«Развучается саморегулироваться» — это ж надо. Слов таких нет, но мысль достойна средневекового доктора.

Помните, как они запрещали в Европе мыться? Говорили, что как помоешься, так сразу тебя миазмы инфекций съедят.

Впрочем, можно дать совет Шпице и успокоить — красота для актрисы совсем не главное, намного важнее талант.

Не хочешь быть красивой? Не надо. Можно пойти другим путём — поразить всех талантом.

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