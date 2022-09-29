 

Некрасивая Шпица – Личное мнение

29.09.2022, 18:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актриса Шпица нашла себя в рейтинге самых некрасивых актрис. Сама нашла или показал кто, точно не совсем известно.

Нашла и нашла — казалось бы, чего волноваться? На заборе тоже напишут всякое — чего париться?


Фото: Соцсети

Тем не менее, Шпица запарилась и выдала.

Ну, как выдала? Уж как умеет:

«Я не делаю инъекций красоты. Я не делала даже самую безобидную мезотерапию»

Почему не делает? Боится (бабка Фиса, наверное, сказала), потому что «вы сделаете инъекцию один раз, ее придется делать снова и снова, потому что организм разучается саморегулироваться, а кожа подсаживается на поддержку извне».

Такие заявления от молодой ещё женщины даже комментировать сложно. Но так чего тогда грустить, когда обнаруживаешь себя в рейтинге некрасивых?

«Развучается саморегулироваться» — это ж надо. Слов таких нет, но мысль достойна средневекового доктора.

Помните, как они запрещали в Европе мыться? Говорили, что как помоешься, так сразу тебя миазмы инфекций съедят.

Впрочем, можно дать совет Шпице и успокоить — красота для актрисы совсем не главное, намного важнее талант.

Не хочешь быть красивой? Не надо. Можно пойти другим путём — поразить всех талантом.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.22 / Скандалы: Нефть, газ и кислота

30.03.22 / Володин призвал расширить список экспортируемых за рубли товаров

27.01.22 / Мнение: Рейтинг Байдена, неомаккартизм в США и последствия психической атаки

13.05.22 / Мнение: Про увеличение численности ВС РФ

28.07.21 / Избившую сына Стаса Пьехи женщину пригласили работать в Росгвардию

29.07.20 / Мнение: Мистика: Протесты в Хабаровске знаки предсказали еще в июне

30.04.22 / Мнение: Почему Америка обречена

07.10.20 / Французская палата мер и весов утвердила Евгения Понасенкова эталоном гениальности

10.06.21 / Накладные ногти из туалетной бумаги и крахмала. Как просто и легко это сделать (видео)

31.01.22 / Глобальное потепление повлияет на рост деревьев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика