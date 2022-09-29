У США и Европы заканчивается оружие для передачи Украине

Потребности Украины в оружии так велики, что продолжение военной помощи Киеву грозит Западу истощением собственных запасов, пишет CNBC. Как подчёркивают эксперты, наращивание производства вооружений требует времени, а изымать его из резервов, предназначенных для своих военных, США не готовы.



AP

В оружейной промышленности США в мирное время производится около 30 тыс. снарядов для 155-миллиметровой гаубицы в год, пишет CNBC. Однако украинские солдаты, сражающиеся с российскими войсками, тратят похожее количество снарядов за две недели, отмечает военный эксперт и научный сотрудник Национального университета обороны США Дейв Де Рош.

«Я очень обеспокоен. Если у нас не будет новой продукции, на наращивание производства которой уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать украинцев», — заявил специалист в интервью CNBC.

В Европе запасы тоже на исходе. «Военные запасы большинства государств-членов [НАТО в Европе] были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставили украинцам значительные мощности», — заявил ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Военные аналитики указывают на первоначальную проблему: западные страны производили оружие в мирное время в гораздо меньших объёмах, а правительства предпочитали сокращать дорогостоящее производство и производить оружие только по мере необходимости. Некоторые виды оружия, запасы которых подходят к концу, больше не производятся. Кроме того, для их производства требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт — то, чего не хватало в производственном секторе США уже много лет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе, что членам альянса необходимо увеличить производство оружия и боеприпасов. Но наращивание оборонного производства — это не быстрый и не лёгкий шаг, отмечает издание, добавляя, что способность США защитить себя находится под угрозой.

По сообщению CNBC, у США, по сути, закончились 155-мм гаубицы для передачи Украине. Чтобы отправить ещё, им пришлось бы изъять их из собственных запасов, зарезервированных для американских военных подразделений. Но военные аналитики утверждают, что Пентагон не пойдёт на это. Всё потому, что «Соединённым Штатам необходимо поддерживать запасы для обеспечения выполнения военных планов», — поясняет бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Кансиан.

Для украинских вооружённых сил это означает, что некоторые из их наиболее важных боевых средств, таких как 155–миллиметровая гаубица, должны быть заменены более старым и менее эффективным вооружением, таким как 105–миллиметровая гаубица меньшей дальности, пишет издание. «И это проблема для украинцев», — говорит Де Рош. Дело в том, что дальность стрельбы имеет решающее значение в этом кнфликте, ведь основные боевые действия ведёт артиллерия, подчёркивает эксперт.

Пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и боеприпасы, на которые также полагается Украина, тоже находятся в арсенале США в ограниченном количестве. Пентагон заказал производство новых Javelin на сотни миллионов долларов, но наращивание производства требует времени — многочисленные поставщики, которые поставляют химикаты и компьютерные чипы для каждой ракеты, не поспевают за потребностями, отмечается в статье. По словам Кансиана, США может потребоваться от одного до четырёх лет, чтобы значительно увеличить производство оружия в целом.

Министерство обороны США, в свою очередь, опровергло предположение о том, что у США заканчиваются запасы оружия для Украины. «Министерство предоставило Украине широкий спектр мощностей – ни мы, ни они не слишком полагаемся на какую-либо одну систему», — сообщила по электронной почте представитель Министерства обороны Джессика Максвелл. По словам Максвелл, Пентагон «работает вместе с промышленниками над ускоренным пополнением истощённых запасов».

Тем временем Украина может начать искать поставщиков в других странах — например, в Южной Корее, которая в августе подписала контракт на продажу танков и гаубиц Польше на сумму $5,7 млрд, пишет CNBC.