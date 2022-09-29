Мнение: Запрет российской туалетной бумаги, обтирание тряпкой в Германии и эстонский способ туалета

1. Европейцы с большим трудом уже находят, чего бы ещё подложить в новый пакет санкций. Запрещать российские алмазы не хочется, от этого пострадает Брюссель, который по совпадению является столицей Евросоюза. Поэтому европейцы решили запретить российскую туалетную бумагу (ссылка):



Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций планирует ограничить ввоз туалетной бумаги и мыла из России… <…> Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

По данным издания, под ограничения могут попасть косметические средства или средства для макияжа, а также средства для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага.

Из этой новости можно сделать ряд важных выводов. Во-первых — какой контраст с былыми временами! — в России не просто есть производство туалетной бумаги, мы ещё и способны её экспортировать. Впрочем, оно и понятно: Энергии и сырья для производства бумаги у нас хватает.

Во-вторых, в России есть собственная косметика, которую мы, опять-таки, экспортируем в Европу. Ещё одно наше важное достижение, в которое при Горбачёве или при Ельцине не поверил бы никто.

Полагаю, наши производители убытки от потери европейского рынка переживут: это сейчас не самый перспективный рынок.

Европейцам туалетная бумага и средства гигиены уже не особо нужны. Моются теперь там реже (во всяком случае, к этому прямым текстом призывают европейские политики и сами подают пример). Кушать в Европе также стали меньше (недавно мы с вами обсуждали ситуацию в Италии).

Жалко западных обывателей. В СССР в качестве замены для туалетной бумаги многие применяли советские газеты. Но теперь-то все читают новости в интернете, тиражи прессы резко упали. Как спасаться в этой ситуации европейцу, непонятно.

2. Немецкие власти начинали с призывов принимать душ как можно реже и мыть только несколько строго определённых мест (ради экономии энергии для перекачки и нагрева воды). Теперь они переводят своих безответных холопов на новый уровень (ссылка):



Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. Об этом сообщает Südwest Presse.

«Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил политик. Он добавил, что используя тряпку можно перестать постоянно принимать душ.

Кречман рассказал, что доказывает возможность существенно сэкономить энергию на свое примере. «У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель», — уточнил он. По его словам, на протяжении 25 лет он отапливает только одну жилую комнату и нагревает воду с помощью солнечной энергии.

3. В Эстонии тем временем предлагают не смывать воду в туалете. На видео по ссылке эстонское телевидение показывает, как продолжать пользоваться обычным унитазом в такой ситуации (ссылка).

Если вам лень посмотреть 18-секундный ролик, то по сути, там предлагают некое подобие кошачьего туалета для людей, с использованием мусорных мешков. Получается, что мешки и наполнители для туалета уже стоят в Эстонии дешевле воды?

И это ещё не предел борьбы с Россией. Вот, например, 30 советов по экономии, которые раньше давали эмигрантам (ссылка). Десять лет назад эти советы казались до смешного жлобскими. Сейчас их можно уже выдавать европейским политикам, чтобы те зачитывали их вслух.