Военный эксперт Попов назвал фильм «Лучшие в аду» демонстрацией мужества российских бойцов

Новые фильмы, которые без прикрас показывают реалии войны, должны помочь гражданам осознать накал боевых действий, которые происходят в ходе спецоперации на Украине. Об этом после просмотра трейлера фильма «Лучшие в аду» заявил заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

«Я думаю, важно продемонстрировать внутреннее видение о том, что происходит сегодня на поле боя, о задачах, действиях и различных приемах. Простому человеку, рядовому гражданину по определению не дано понять все сразу. Те, кто не пропустил все через свою шкуру, мало что осознают», — рассказал он.

По словам авиатора, человеку, который не бывал в зоне боевых действий, очень трудно представить происходящее там. Он отметил, что команда киностудии Aurum Production в своей новой работе смогла добиться очень реалистичной картинки.

«Я понимаю, о чем авторы могут сказать. Например, как я себя чувствовал, когда выполнял боевые задачи в ходе обстрела. Немного становится не по себе иногда. Если это будут показывать, то и в массах появится совершенно иное понимание. Не такое парадное, или отрицательно однозначное», — добавил эксперт.

Попов уверен, что только полное осознание происходящего поможет россиянам по достоинству оценить подвиг военнослужащих, очищающих земли Украины от нацизма.

«Телевидение показывает, что многое происходит очень гладко. Однако так не бывает. Наверное, таких картин ждут не только те, кто связан с военным делом. Созерцающих, которые думают: «А что же будет дальше?», тоже важно привлекать на свою сторону», — заключил он.

Ранее стало известно, что один из авторов фильма «Лучшие а аду» Алексей Нагин погиб в ходе боев с националистами в Донбассе. Посмертно ему было присвоено высокое звание Героя России.