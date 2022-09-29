Мнение: Приём в пионеры

Песков сообщил, что завтра в 15 часов в Кремле состоится подписание документов о вхождении в состав России новых территорий.

Назвать это эскалацией сложно: сам факт внезапного «бегом-бегом» проведения референдумов означал, что с этими результатами будут либо торговаться, либо фиксировать результат (впрочем, никакой фиксации, конечно, нет – ни сами референдумы, ни их итоги, ни последующие действия не признаёт никто – ну, за исключением, возможно, двух-трех маргинальных режимов). Однако остановиться Кремль уже не в состоянии.

«…Не то, чтобы это всё было нужно в поездке, но раз начал коллекционировать наркоту, то иди в своём увлечении до конца…»©

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