 

Путин призвал страны СНГ поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам

29.09.2022, 17:57, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.

«В нынешней сложной и напряженной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность – это важнейшие условия поступательного экономического и социального развития наших государств», – сказал он на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ, информирует ТАСС.

Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, продолжил Путин, государства Содружества должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. По словам Путина, «только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям».

В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия», – отметил Путин.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.

В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции РФ и указаниям верховного главнокомандующего.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО в Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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