 

Минобороны поставило задачи мобилизованным на освобожденных территориях

29.09.2022, 17:57, Новости дня
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Мобилизованных россиян планируется отправить в зону специальной военной операции, где они займутся контролем освобожденных территорий, заявили в Минобороны России.

Укомплектованные мобилизованными подразделения после проведения боевого слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, цитирует заявление ведомства РИА «Новости».

Также они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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