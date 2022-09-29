Минобороны поставило задачи мобилизованным на освобожденных территориях
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Мобилизованных россиян планируется отправить в зону специальной военной операции, где они займутся контролем освобожденных территорий, заявили в Минобороны России.
Укомплектованные мобилизованными подразделения после проведения боевого слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
Также они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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