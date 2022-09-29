 

Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ

29.09.2022, 17:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Западные страны рассматривают сценарии новых конфликтов в СНГ, а существующие являются результатом развала СССР, сообщил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на встрече с главами разведслужб стран СНГ.

«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной – это, очевидно, результат развала Советского Союза.

«Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заключил российский лидер.

Также в ходе встречи Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11.20 / Лавров потребовал разрешить полеты над базами США в случае их выхода из ДОН

07.07.20 / Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ

23.03.21 / В мире: Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

16.06.21 / Смартфон Realme GT с 5G начинают продавать в Европе

08.04.22 / Политика: Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада

27.08.20 / Диму Билана госпитализировали

10.06.21 / Грозы, шквалы и град. По всей Украине объявлено штормовое предупреждение

28.05.21 / Эксперт пояснил, как мобильный телефон могут превратить в прослушивающее устройство

07.07.21 / “Медзакупки” опровергли заявления политолога Тарана о непрозрачной закупке “скорых” и расценили их как попытку давления на предприятие

26.10.21 / “До $300 тыс., чтобы перемещаться за границу”. Арахамия заявил, что в санкционном списке СНБО не было случайных ошибок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика