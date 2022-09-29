Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ

Западные страны рассматривают сценарии новых конфликтов в СНГ, а существующие являются результатом развала СССР, сообщил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи на встрече с главами разведслужб стран СНГ.

«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной – это, очевидно, результат развала Советского Союза.

«Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заключил российский лидер.

Также в ходе встречи Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.

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