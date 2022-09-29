 

Москва выделит инвесторам землю для строительства 15 предприятий

29.09.2022, 17:55, Разное
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Объем инвестиций в проекты составит около 60 миллиардов рублей. Это создаст в Москве еще 11,5 тысячи рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

“В столице появится 15 предприятий — заводы по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, изделий из пенополиуретана, строительных материалов, специй и мясной продукции, а также логистический центр, технопарк, индустриальный кластер”, – уточнил чиновник.

На шести новых предприятиях будут производить строительные материалы. В районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное появится индустриальный кластер, где начнут изготавливать газобетонные блоки, морские грузовые контейнеры, медицинское стекло и фиброцементные плиты.

Еще одно предприятие появится в Капотне. Там развернется производство товарного и архитектурного бетона. В районе Выхино-Жулебино будут выпускать строительные материалы из дерева, в Южном Тушине – бетон, а в Зеленограде – стройматериалы широкого профиля.

В марте 2022 года правительство столицы решило предоставить инвесторам землю в аренду для развития производств. Льготная ставка составляет один рубль в год на весь срок действия договоров.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы построят фармацевтический кластер. Там будут производить лекарства для больниц и аптек столицы.


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