 

Это знак: Пугачева намекала на свой скорый отъезд из страны при прощании с умершим Моисеевым

29.09.2022, 17:55, Разное
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За последние несколько лет Алла Борисовна выбиралась на траурные мероприятия считанное число раз. В октябре 2018-го она была в Центральном Доме Литераторов на прощании с актером Романом Карцевым. В феврале 2020 года хоронила своего давнего друга – певца Александр Кальянова. Когда-то он работал у нее звукорежиссером, а потом певица предложила ему и самому выйти на сцену. В ноябре 2020-го Алла Пугачева с пятым мужем появилась на похоронах Михаила Жванецкого, которого считала своим творческим братом. В январе 2021 года артистка побывала на прощании с художником-сценографом Борисом Красновым, который оформлял певице многие программы. В сентябре 2022-го Алла Борисовна Пугачева пришла к гробу Михаила Сергеевича Горбачева. Ведь именно он в 1991 году подписал указ о присвоении ей звания Народной артистки СССР.

Интересно, что на похоронах своей давней подруги Галины Волчек в декабре 2019-го певица не появилась. Ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) у гроба сообщил: “Здесь должна быть Алла Борисовна. Но у нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь”.

Не будет ее, видимо, и на похоронах Бориса Моисеева – стало известно, что артистка с детьми частным бортом из аэропорта Внуково-3 спешно улетела в Израиль. На свой скорый отъезд она намекала при прощании с крошкой Борей. “Хороню тебя в своем сердце”, – обратилась тогда артистка к умершему товарищу. Это был знак. В смысле, хоронить в реальности не получится, но сердцем она будет на траурных мероприятиях даже находясь двух с половиной тысяч километров.


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