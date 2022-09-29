Мнение: Бегство

Передают, что якобы по данным ФСБ (в ведении которой находится погранслужба), за время после объявления мобилизации Россию покинули270 тыс. россиян, в основном – молодых мужчин. Во всех направлениях: в Европу, в Азию, на машинах, на самолетах и даже на велосипедах. Противники СВО хихикают – дескать, число уехавших почти такое же, как и цифра, которую озвучил Шойгу (300 тыс. «забрить на войну»). Вот оно как, Шойгу! Вот оно, Минобороны! Хотели забрить – а они все сбежали или вот-вот сбегут. И – фотографии впечатляющих толп и скоплений машин на погранпостах возле дорог в Грузию, в Казахстан и даже в Монголию.

Честно говоря, весь этот микро-«исход» из РФ вызывает двойственные чувства, по крайней мере у меня. Первое – конечно, мизерность самой цифры «сбегающих»: что такое 270 тыс. на фоне 145 млн. общей численности населения, или даже – 25-30 млн. «военнообязанных мужчин»? Десятые и сотые доли процента!

Второе – четкое понимание, что для «уезда» сейчас существует банальный денежный ценз. Бегут «богатые» (по русским меркам), но, конечно, все равно бедняки и прощелыги по меркам российской «элиты». Сама элита никуда не бежит, поскольку или давно уже убежала, или у нее «всё схвачено».

Толпы и заторы из автомобилей на переходе Верхний Ларс, который почему-то особенно любят показывать – как же всё это, извините, жалко смотрится. Какой стыд! Всё ведь, пишут, в основном «молодые крепкие мужчины до 35 лет». Фу. Каждого по отдельности, конечно, жалко, все вместе – какой-то абсурд и позор. ОТ КОГО они бегут? От завоевателей, от Чингис-хана? От марсиан на треножниках, которые огненными лучами сжигают всё живое? Нет, они бегут от жирных обнаглевших военкомов, от полицаев и «росгвардейцев» с двумя извилинами во лбу, от столь же «вумных» фсбешников, от фанерной армии во главе с фанерным же фельдмаршалом – к кому? К грузинам! «Спасите нас, нас обижают!» К казахам! К киргизам! К финнам!

Твою ж мать… 200 с лишним тысяч. Здоровых мужиков. Понятно, что они не рвутся, мягко говоря, идти убивать украинцев. Но это что – единственный вариант? «Убей украинца или убеги»?

Какая-то сплошная жижа под ногами. И я такой же.