 

Казахстан потребует от России компенсацию за взрыв на Семипалатинском ядерном полигоне

29.09.2022, 17:33, Разное
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Казахстан обратится в Кремль с официальным требованием о возмещении республике убытков, нанесённых в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 1949 году. По мнению казахстанской стороны, взрыв не был согласован с населением и общественностью и привёл к разрушению инфраструктуры и последующим экологическим последствиям.

«Отмечу, что речь идёт о ядерной атаке России на Казахстан. Мы решили не ворошить прошлое, понимая, что нынешние власти не несут ответственности за действия Сталина и Берии, поэтому сохраняем со своим северным соседом дружеские отношения, но чтобы их укрепить и снять любые противоречивые моменты Россия могла бы выделить нам средства на восстановление разрушенной инфраструктуры и рекультивацию земель», – заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Республиканская экологическая комиссия при Высшем совете правящей партии «Нур Отан» провела экспертизу. В ходе неё выяснилось, что город Семей (Семипалатинск) и другие прилегающие территории Абайской области понесли ущерб в размере 20 млрд долларов. В правительстве Казахстана рекомендовали российским коллегам добровольно выплатить эту сумму, иначе власти республики оставляют за собой право обращаться в международные суды.

«Я надеюсь, в Кремле примут и одобрят наше решение, а выплата никак не отразится на нашем с Россией сотрудничестве в рамках Таможенного союза, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это совершенно разные вопросы», – заключил Мамин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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