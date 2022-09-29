 

Князь Альбер II и княгиня Шарлен впервые появились вместе на публике после похорон Елизаветы II

29.09.2022, 17:30, Разное
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В прошедший понедельник, 26 сентября, князь Монако Альберт II и княгиня Монако Шарлен посетили благотворительный прием, организованный некоммерческой организацией MonAsia Association ESG Monaco под покровительством Фонда принца Альбера II. В новостях и на сайте княжеского двора по какой-то причине нет никакой информации об этом мероприятии. А в социальных сетях разошелся лишь один снимок не самого лучшего качества. На нем супруги позируют с гостями у подножия парадной лестницы их дворца.

Для раута Шарлен надела белое платье бренда Halston на одно плечо, в котором Ее Светлость была похожа на греческую богиню. А князь был в костюме из белого пиджака и черных брюк, дополнив образ черной бабочкой. 

Отметим, что это первое появление Шарлен и Альбера на публике после их визита в Лондон по печальному поводу. 19 сентября пара прилетела в британскую столицу, чтобы отдать дань уважения королеве Великобритании Елизавете II. На похоронах присутствовали несколько тысяч человек, включая всех родственников Ее Величества и практически всех представителей королевских династий мира.

В последний раз королевская семья Монако появлялась в полном составе на публике в первых числах сентября – Альбер, Шарлен и близнецы Жак и Габриэлла приняли участие в ежегодном празднике U Cavagnëtu – некоторые его называют просто “пикником”.

Шарлен и Альбер на похоронах Елизаветы II


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