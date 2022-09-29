Источники раскрыли пол будущего ребенка теннисиста Рафаэля Надаля и его жены

Совсем скоро 22-кратный чемпион “Больших шлемов” Рафаэль Надаль станет отцом – его жена Мария Перельо беременна. Испанский журнал HOLA! со ссылкой на источники, близкие к паре, раскрыл пол наследника, который для теннисиста и его спутницы жизни станет первенцем. Пара, которая вместе уже 17 лет, якобы ждет мальчика. По прогнозам, он родится уже в октябре.

Напомним, что о пополнении в семье 36-летнего Надаля стало известно в июне. Тогда информацию сообщил испанский журнал ¡Hola!, а источники, близкие к супругам, это подтвердили. Отметим, что ранее, в 2018 году теннисист говорил, что станет отцом только после завершения карьеры.

История Надаля и его жены полна романтики. Испанка Мария Франсиска Перелья Паскуаль родилась в Пальме, на Майорке, 7 июля 1988 года. Девушка познакомилась с теннисистом благодаря его сестре Элисе еще будучи школьницей, но встречаться они начали только в декабре 2005-го. Узаконить отношения они решили в октябре 2019 года после 14 лет романа. Влюбленные устроили камерную церемонию, которая не обошлась без именитых гостей: бывшего короля Испании Хуан Карлоса I, бывших и действующих теннисистов (Карлоса Мойю, Давида Феррера, Фелисьяно Лопеса, Хуана Монако, Марка Лопеса), а также американской теннисистки Серены Уильямс с мужем и дочкой.