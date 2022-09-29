 

Под Херсоном предотвратили крупную диверсию

29.09.2022, 17:05, Новости дня
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Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы, при этом украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, сообщили в правоохранительных органах Херсонской области.

По сообщению представителя силовых ведомств, около 10.30 поступила информация о подрыве опоры ЛЭП в районе населенного пункта Сокологорное на границе Херсонской и Запорожской областей.

После выезда на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии установили, что заминировано две опоры ЛЭП. Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время ЛЭП функционирует, безопасности граждан и окружающей инфраструктуре ничто не угрожает. Также он сообщил, что экстренные службы планируют отремонтировать поврежденные опоры в кратчайшие сроки.

Ранее в селе Чернобаевка в Херсонской области были задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой).

До этого правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.

Напомним, в воскресенье в результате подрыва автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, при себе у мужчины было найдено приписное свидетельство Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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