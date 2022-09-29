Названа новая должность экс-посла России в ЕС Чижова

Бывший посол РФ в Евросоюзе Владимир Чижов, занявший пост сенатора от Карелии, войдет в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщил источник в Совфеде.

Чижов займет место первого заместителя председателя комитета, сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме.

Позже стало известно, что Чижов наделен полномочиями сенатора от Карелии.

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