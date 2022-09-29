 

Французы скупают свитера и одеяла, чтобы не включать отопление

29.09.2022, 16:50, Разное
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На фоне резкого роста цен на энергоресурсы французы ринулись скупать тёплые вещи и одеяла, чтобы отложить включение отопления в домах, пишет France 3. По признанию клиентов магазинов, в этом году им придётся менять привычки и носить дома свитера, утеплённые штаны и тапочки, чтобы не мёрзнуть зимой, отмечается в репортаже.

ЖЕНЩИНА:15 процентов, шерсти 46 процентов, полиэстера 39 процентов — идеально, чтобы согреться зимой.

Этим утром на рынке в городе Малакофф в предместье Парижа самые популярные товары — тёплые свитера и жилеты.

ЖЕНЩИНА: От 30-градусной жары мы перешли к прохладной погоде. Мы приспосабливаемся, выбора нет.

Продавщица разделяет это мнение. Ей даже пришлось закупать товар посреди недели.

ПРОДАВЩИЦА: Действительно, люди уже сейчас набрасываются на свитера. Потому что у нас здесь совсем не жарко, а отопление включать они не хотят.

Чтобы отложить на максимально длительный срок отопление дома в связи с резким ростом цен на энергоресурсы и уже выросшими счетами, приходится проявлять находчивость.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Будем приспосабливаться: тапочки, утеплённые штаны, свитер с длинными рукавами.

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Я, к примеру, буду укрываться пледом, когда смотрю телевизор.

ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: В ванной мы поставим ещё один маленький обогреватель.

Свитера и тёплые одеяла — эта покупательница делает зимние покупки заранее.

ПЯТАЯ ЖЕНЩИНА: Нужно, чтобы… Мы хотим немного тепла!

В этом магазине неподалёку от Дижона продажи одеял никогда не были на таком подъёме в это время года.

СОТРУДНИК МАГАЗИНА: Обычно это начинается с первыми холодами, в октябре. А сейчас уже с начала сентября клиенты ринулись покупать одеяла.

В прошлом году было продано почти два миллиона одеял.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2022 года.


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