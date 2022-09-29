После объявления частичной мобилизации среди россиян возрос спрос на жильё в Турции

Спрос на дома в Турции со стороны граждан РФ значительно возрос после объявления Москвой частичной мобилизации, пишет Hürriyet Daily News. Как передаёт издание, за последнюю неделю продажи жилья россиянам выросли на 40%, и, по прогнозам экспертов, этот рынок будет и дальше расти.



AP

Спрос со стороны граждан РФ на дома в Турции значительно возрос после того, как Москва объявила о мобилизации резервистов для участия в военных действиях на Украине, пишет Hürriyet Daily News.

Россияне вкладывали значительные средства в турецкую недвижимость в течение последних пяти месяцев с начала войны, но за последнюю неделю спрос вырос почти на 40%, сообщили представители сектора. По их словам, те, кто приезжает в Турцию, сначала селятся в отелях или снимают квартиру, но позже планируют купить дом. Эксперты прогнозируют, что продажи жилья россиянам продолжат расти.

«То, что мы сейчас наблюдаем, похоже на временную миграцию. Россияне в основном предпочитают курортные направления на средиземноморском и Эгейском побережьях, главным образом в провинции Анталья», — рассказал Хакан Буджак, председатель правления компании Mars Investment.

С января по август этого года иностранные граждане приобрели в общей сложности 45 тыс. домов в Турции, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2021 года, причём русские возглавили список иностранных покупателей, отмечает газета. За этот период граждане РФ купили почти 8100 домов в стране.

В прошлые годы основными иностранными покупателями жилья были иранцы и иракцы, а русские занимали третье место. Но положение начало меняться в апреле этого года, поясняет издание. В этом месяце продажи жилья россиянам выросли почти на 190%, и с тех пор спрос со стороны россиян остаётся высоким.