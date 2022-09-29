Скандалы: Билет в один конец

Как россияне зарабатывают на убегающих соотечественниках

После объявления о частичной мобилизации россияне, в частности мужчины, пытаются уехать из страны. В течение нескольких дней с 21 сентября все билеты на ближайшие авиарейсы в безвизовые страны были раскуплены, а на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. Взлетевшая стоимость перелетов даже с пересадками вынудила россиян, подлежащих мобилизации, искать другие варианты, среди которых — перевозки до КПП на границе. Для некоторых это стало бизнесом, приносящим до миллиона рублей в день.

По данным Росстата, с января по июнь 2022 года с разными целями страну покинули 8,5 млн россиян, что на 25% больше, чем за тот же период 2021-го (6,8 млн). При этом невозможно подсчитать, сколько точно человек уехали из России после объявления о частичной мобилизации. В Кремле считают, что информация об очередях и ажиотажном спросе на билеты «сильно преувеличена».

Однако принимающие страны сделали собственные подсчеты прибывающих граждан РФ с 21 сентября:

Казахстан — 98 тыс. человек;

Грузия — 53 тыс. человек;

Финляндия — более 40 тыс. человек;

Монголия — 3,8 тыс. человек.

Казахстан

Основное число предложений о перевозках находится в Telegram-каналах и чатах. Корреспонденту «Компании» удалось отыскать канал, создатели которого организовали регулярные поездки из Москвы до автомобильных пунктов пропуска (АПП) на границе с Казахстаном, ставшим одним из главных направлений, по которому не желающие отправляться на фронт покинули РФ.

Стоимость такой поездки — 20 тыс. рублей (8 тыс. рублей пассажир должен заплатить наличными при посадке и 12 тыс. — уже на границе). Отправление — пять раз в день. Автомобили выдвигаются из Москвы и следуют в Тольятти, там пассажиры пересаживаются в другую машину, которая уже следует до границы. «АПП в обоих случаях проходите сами, без машины», — уточняется в объявлении канала. За доплату с водителем можно договориться о нужном АПП.

Администратор канала рассказал корреспонденту «Компании», что в среднем за сутки они перевозят минимум 50 человек и имеют автопарк в 60 автомобилей (30 машин — в Москве и 30 — в Тольятти). Таким образом, организаторы трансфера зарабатывают от 1 млн рублей в день. «Начали заниматься [перевозками] с 21 сентября, а так имеем богатый опыт организации разного рода деятельности, — рассказал один из администраторов. По словам другого админа канала, создатели «транспортной компании» самостоятельно занимались организацией фестиваля «Крымская весна» в 2021 году и курировали проведение Дня города на Красной площади в Москве вместе с другими организациями.

Грузия

Еще одним популярным направлением стала Грузия. Желающим перейти через границу предлагают купить места в машине. Средняя цена перевозки из Владикавказа 15 тыс. рублей с человека, рассказали корреспонденту «Компании» водители, готовые взять попутчиков.

Между тем за последние несколько дней на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» образовалась огромная пробка, в которой люди стоят уже более трех суток. Они покупали места в других автомобилях, ближе к КПП, поскольку пересечь границу пешком было невозможно. Цена за такую услугу составляла около 30 тыс. рублей. Позже из-за пробок пограничное управление ФСБ разрешило переходить границу на самокатах или велосипедах. После этого томящимся в пробке людям местные жители продавали двухколесный транспорт за 100 тыс. рублей. Однако после заявления о том, что на КПП развернут мобильный пункт военкомата, стоимость опустилась до 10–16 тыс. рублей за обычный велосипед и 25 тыс. рублей за скоростной.

Финляндия и Монголия

На момент публикации материала Финляндия спокойно впускает и выпускает россиян, однако власти страны собираются ограничить въезд российским гражданам и выдачу им виз. Финляндия, по словам властей, не собирается быть транзитным государством для граждан РФ. Точной даты введения ограничений нет. Поэтому пока соотечественники предлагают россиянам, уезжающим по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, купить место в «премиум-внедорожнике» в среднем за 30 тыс. рублей или заплатить 6 тыс. рублей и уехать за границу на обычном минивэне «с финскими номерами». Не все водители занимаются постоянным извозом — некоторые рассказали «Компании», что хотят сами уехать из страны и заодно помочь другим гражданам.

Власти Монголии смотрят на ситуацию иначе. Бывший президент страны Цахиагийн Элбэгдорж обвинил Россию в том, что она использует для мобилизации национальные меньшинства — бурят, тувинцев и калмыков. По его словам, в Монголии их «примут с распростертыми объятиями». Близость к границам этой страны объясняет массовый переезд бурятов в Монголию с начала мобилизации, отмечали местные правозащитники.

Между тем трансфер в Монголию — один из самых дешевых на текущий момент. На минивэне из Иркутска до Улан-Батора уезжающим предлагают добраться за 6 тыс. рублей с человека, из Улан-Удэ — за 5 тыс..

Роскошный побег

За вылет из России готовы переплачивать и состоятельные граждане. Так, одно место в частном самолете в Москве обходится в 1,2–1,5 млн рублей, а стоимость аренды восьмиместного лайнера колеблется от 5 до 7 млн рублей, что во много раз превышает обычные расценки, пишет The Guardian.

В основном такие пассажиры направляются в Армению, Турцию и Азербайджан, где не нужны визы. По словам Эдуарда Симонова, главы компании FlightWay, занимающейся частными авиаперевозками, спрос на полеты в эти страны вырос в 50 раз. При этом обратные билеты пассажиры не покупают. Директор компании Your Charter Евгений Биков назвал ситуацию «абсолютно сумасшедшей» и подтвердил, что число запросов выросло с 50 штук в день до 5 тыс. Он добавил, что Your Charter не может найти достаточно мест, даже несмотря на старт фрахтовки более крупных лайнеров.

Также цены взлетели на перелеты в Дубай — одну из любимых локаций богатых россиян после 24 февраля. Туда самый дешевый билет экономкласса на 28 сентября с пересадкой будет стоить чуть более 125 тыс. рублей, без пересадки — 162,1 тыс. рублей. Самый дешевый билет бизнес-класса без пересадок на эту же дату обойдется уже в 412,9 тыс. рублей (вылет в 1:50 мск). С пересадкой, но с вылетом в 10:00 билет будет стоить 795,2 тыс. рублей.

По прогнозам аналитиков компании Henley & Partners, к концу года Россию из-за военных действий на Украине покинут 15 тыс. миллионеров.

Один из сотрудников столичного консьерж-сервиса рассказал The Guardian, что раньше для своих клиентов он бронировал рестораны на Патриарших прудах, а сейчас просматривает агрегаторы авиабилетов в поиске свободного места в самолете до Еревана.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”