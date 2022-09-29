Растянувшаяся до безобразия Арзамасова выпятила дряблое пузо: Уже мамочка

Лиза Арзамасова,

актриса театра и кино, совсем недавно стала впервые мамой. В 2020 году стало

известно об отношениях Лизы с фигуристом Ильей Авербухом, а в 2021 у пары родился

сын. Вместе с супругом пара воспитывает и старшего сына мужчины — Мартина.

В своих

социальных сетях Лиза поддерживает теплую и почти семейную атмосферу. Даже на

фотографии, где актриса выпятила дряблое пузо, ей пишут лестные комментарии и

комплименты. Сама Арзамасова не раз говорила, что хейтерам на ее страничке

просто скучно и они сами уходят.

На последней

публикации растянувшаяся до безобразия в странной позе и в улыбке Арзамасова не

оставила привычных рассуждений на злободневную тему. Возможно, актриса пытается

совладать с собственными чувствами на фоне происходящих событий, а может ей

просто пока нечем поделиться со зрителем.

Супруга Ильи

Авербуха выбрала непривычный наряд для съемки — белый брючный костюм и массивную

обувь. Обычно Лиза носит более женственные платья и украшения в стиле бохо. “Выросла

девочка, стала красавица девушка и уже мамочка”, — пишут в комментариях

преданные поклонники. Сама Лиза искренне благодарит подписчиков.