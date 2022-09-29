 

Растянувшаяся до безобразия Арзамасова выпятила дряблое пузо: Уже мамочка

29.09.2022, 16:35, Разное
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Лиза Арзамасова,
актриса театра и кино, совсем недавно стала впервые мамой. В 2020 году стало
известно об отношениях Лизы с фигуристом Ильей Авербухом, а в 2021 у пары родился
сын. Вместе с супругом пара воспитывает и старшего сына мужчины — Мартина.

В своих
социальных сетях Лиза поддерживает теплую и почти семейную атмосферу. Даже на
фотографии, где актриса выпятила дряблое пузо, ей пишут лестные комментарии и
комплименты. Сама Арзамасова не раз говорила, что хейтерам на ее страничке
просто скучно и они сами уходят.

На последней
публикации растянувшаяся до безобразия в странной позе и в улыбке Арзамасова не
оставила привычных рассуждений на злободневную тему. Возможно, актриса пытается
совладать с собственными чувствами на фоне происходящих событий, а может ей
просто пока нечем поделиться со зрителем.

Супруга Ильи
Авербуха выбрала непривычный наряд для съемки — белый брючный костюм и массивную
обувь. Обычно Лиза носит более женственные платья и украшения в стиле бохо. “Выросла
девочка, стала красавица девушка и уже мамочка”, — пишут в комментариях
преданные поклонники. Сама Лиза искренне благодарит подписчиков.


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