 

Парламентарии ОДКБ разработали закон о противодействии терроризму на объектах ТЭК

29.09.2022, 16:35, Разное
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Парламентарии рассмотрели и одобрили проект Рекомендаций по совершенствованию национального законодательства стран – членов ОДКБ. Речь идет о перекрытии каналов проникновения международного терроризма.

Выборный напомнил о значимости объектов ТЭК как критически важной инфраструктуры для членов ОДКБ. Топливно-энергетическая инфраструктура подлежит особой защите в приоритетном порядке, сказал парламентарий.

“Ведь террористическое воздействие на объекты ТЭК может быть сравнимо по последствиям с применением оружия массового уничтожения”, – добавил глава постоянной комиссии.

По словам депутата, основная задача – выработать правовые механизмы по своевременному созданию, принятию и имплементации модельных законодательных актов. Они должны отвечать современным вызовам и угрозам, подчеркнул Выборный.

“Одним из успешных примеров такой работы можно назвать формирование Единого списка террористических организаций. Это даст возможность исключить ситуации, когда террористическая организация, запрещенная в одном государстве – члене ОДКБ, будет являться легальной в другом”, – отметил законодатель.

Напомним, что 26 сентября произошли аварии на газопроводах “Северный поток – 1” и “Северный поток – 2”. Эксперты считают, что произошедшее могло быть результатом диверсии.


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