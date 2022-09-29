Хейли Бибер откровенно рассказала об интимной жизни с Джастином Бибером

Несколько дней назад 25-летняя Хейли Бибер дала интервью подкасту “Зови ее папочкой” (“Call Her Daddy”), где не на шутку разоткровенничалась. Сначала она в очередной раз попросила публику не винить ее в расставании Джастина Бибера и Селены Гомес и подчеркнула, что начала встречаться с певцом уже после того, как он разошелся с бывшей, а еще раскрыла некоторые пикантные подробности интимной жизни с супругом. Например, модель обмолвилась, что они с Джастином пока не готовы к сексу втроем.

Это не работает для нас двоих. В ту секунду, когда вы примете решение сделать это, пути назад уже не будет. Мы очень много работаем над тем пространством, которое у нас есть, доверяя друг другу. Не думаю, что мне было бы комфортно, — или ему, если уж на то пошло, – сказала она.

Более того, Хейли пошла дальше и рассказала о любимых позах. Звезда предпочитает doggy style и не в восторге от миссионерской позиции, однако не против экспериментов.

Не то, чтобы мне строго нравилось что-то одно, а ему нравилось что-то другое. Это всегда что-то разное, – призналась она.

Хейли и Джастин Биберы вместе уже 4 года. Пару недель назад они отметили годовщину свадьбы, которая состоялась в 2018 году в строжайшем секрете на Багамских островах. Многие подозревали, что роман между супругами закрутился еще когда Джастин встречался с Селеной Гомес. Впрочем, Хейли уже неоднократно это опровергала.

Отметим, что Хейли и 28-летний Джастин считаются одной из power couples шоу-бизнеса. Например, летом певцу пришлось отменить тур после того, как у него парализовало половину лица, и все это время Хейли поддерживала супруга. Они частенько одеваются в парные аутфиты и слушают одну и ту же музыку. Впрочем, некоторые поклонники считают, что у Биберов все не так гладко, как кажется на первый взгляд — в сети можно найти множество роликов, объясняющих каким образом Джастин “абьюзит” свою возлюбленную.