Фото дня: первый снимок Павла Прилучного и Зепюр Брутян в ЗАГСе

Роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян закрутился этой весной, хотя знакомы актеры уже несколько лет. Свадьбу влюбленные сыграли в конце августа и официально рассказали о ней общественности, но, как мы помним, документальная регистрация брака произошла еще в мае – об этом писали журналисты, но Зепюр и Павел все отрицали.

И вот теперь в сети появилась первая фотография молодоженов, сделанная в отделе ЗАГСа. Кто ее опубликовал, точно нельзя сказать – на страницах обоих в социальных сетях этого кадра нет. Возможно, им поделился один из гостей.

Для регистрации брака оба выбрали брючные костюмы: Павел – черный, Зепюр – белый. Образ невесты дополнил букет белых цветов, черная мини-сумочка Balenciaga кросс-боди и туфли на высокой платформе.

Напомним, актер сыграл свадьбу с Зепюр Брутян 25 августа в Москве. Праздник прошел в ресторане на крыше в самом центре столицы, гостей было много – как родственников, так и друзей. Первые фото с торжества опубликовал HELLO.RU, а также молодожены снялись на обложку нашего журнала и рассказали в первом совместном интервью о знакомстве и том, как протекал их роман.

Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. (Смеется) А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно, – рассказал Павел HELLO!.

До этого Павел Прилучный восемь лет состоял в браке с Агатой Муцениеце – они развелись в 2020 году. Мирным расставание назвать нельзя – во время развода Муцениеце обвинила супруга в домашнем насилии. У пары двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.