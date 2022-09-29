Эдвард Сноуден получил повестку при попытке выехать в Грузию

Экс-сотрудник ЦРУ, а ныне гражданин России Эдвард Сноуден получил повестку в военкомат для сверки документов при попытке пересечь государственную границу России на КПП Верхний Ларс.

В выезде на территорию Грузии бывшему разведчику было отказано. Сноуден включён в списки на мобилизацию в Усть-Илимском районном военкомате Иркутской области, где разведчик имеет постоянную регистрацию.

В повестке, которую он получил 28 сентября, сказано, что он обязан явиться в военкомат с вещами утром 27 сентября «для уточнения учётных данных». В случае неявки ему грозит крупный штраф и дело об уклонении от мобилизации. Сам Сноуден прокомментировал ситуацию, объяснив, что он очень беспокоится по поводу сложившейся в России ситуации и хочет переждать неспокойное время в более безопасной стране, такой как Армения или Грузия.

– Я не знаю, что мне теперь делать. В США нет военкоматов, и я не знаю, как себя там вести и что говорить, – пожаловался он. – Российский паспорт я получил только вчера, не понимаю, зачем я им так быстро понадобился. Я с удивлением узнал, что бывшие сотрудники ЦРУ не являются категорией граждан, освобождённых от призыва, а мой диплом Принстонского университета не подходит под список забронированных специальностей.

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