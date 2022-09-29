Всем американцам только хуже — ведущий Fox Business о результатах внутренней и внешней политики Байдена

Внимание администрации Байдена сосредоточено на вопросах климата, а насущные проблемы, связанные с экономическими вызовами, игнорируются, заявил ведущий Fox Business Стюарт Варни. Власти продолжают раскалывать народ, который страдает от их нерациональности и платит за неё, отметил ведущий.

Рынок ценных бумаг просел, рост экономики замедляется, инфляция остаётся высокой — это не хорошо. Что же делает администрация президента? Поднимает налоги и увеличивает госрасходы. Её экономическая политика перевёрнута с ног на голову. Стоимость энергии остаётся высокой. Этой зимой пользоваться отоплением дома и оплачивать счета за коммунальные услуги будет непросто.

Что же делает администрация? Ничего. Они не одобряют прокладку трубопроводов, они не хотят разрабатывать месторождения нефти на нашей же территории, они пытаются заставить нас ездить на дорогих электрокарах и попросту не могут признать, что «зелёные» цели ООН не могут быть достигнуты и не будут. Мы все вынуждены продолжать платить за их «зелёные» мечты.

Два миллиона мигрантов прибыли через южную границу, они заполонили приграничные города. Губернаторы Техаса и Флориды сажают некоторых из них на автобусы и отправляют в «города-убежища», такие как Нью-Йорк и Вашингтон. Что же с этим делает администрация? Ничего — для того, чтобы оставить этот приток людей. Они лишь отпускают неприятные комментарии, ставя под сомнение этичность губернаторов Десантиса и Эбботта. Ни слова о фентаниле.

Нашим вооружённым силам брошен вызов в Европе, на Украине, на Тайване в ситуации с Китаем. Что с этим делает администрация президента? Да, Пентагону повышают финансирование, но в итоге бюджет сократился из-за инфляции. Всё внимание сконцентрировано на климатической повестке. В армии вводят обязательную вакцинацию и выделяют меньше денег. Администрация всё делает не так, как надо. Президент обзывает своих оппонентов «полуфашистами». Хилари (Клинтон. — ИноТВ) говорит, что мы ничтожества, нацисты. Оскорбления, доходящие до крайности, не способствуют единению. Чем больший беспорядок в стране они наводят, тем сильнее раскалывают её, и всем нам от этого только хуже.