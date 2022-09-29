Скандалы: Спасайся кто не может!

Куда плывут яхты подсанкционных олигархов

В марте-апреле новости об арестах яхт российских олигархов приходили одна за другой, а счёт задержанным судам шёл на десятки. В одних только Нидерландах арестовали 14 яхт, причём 12 из них находилось на строительных верфях. Тем не менее каким-то судам удалось вырваться из враждебных вод, а некоторые даже получили «прописку» в российских портах.

Загадочная история произошла с яхтой Dilbar стоимостью 600 млн долларов, которую западная пресса приписывает Алишеру Усманову. В марте американский «Форбс» написал, что власти Германии заблокировали её на верфи в Гамбурге. «На Dilbar – самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, две вертолётные площадки, сауна, салон красоты и тренажёрный зал. В 12 «люксах» на яхте могут разместиться до 24 человек», – расписывал «Форбс».

В мае стало известно, что адвокаты Усманова пытаются оспорить санкции в суде. А 24 июля портал Marine Traffic (автоматизированная система отслеживания морских судов) зафиксировал сигнал с Dilbar в Тирренском море близ Италии. Судно якобы сообщило, что направляется в порт Олбиа, что на Сардинии, после чего исчезло с радаров. Что примечательно, как раз на Сардинии у Усманова имеется роскошная вилла. Итальянская финансовая полиция отчитывалась, что заморозила этот актив. Тогда это выглядело чёрной неблагодарностью, так как Усманов жертвовал властям Сардинии на борьбу с ковидом как минимум 500 тыс. евро. Однако теперь можно предположить, что к санкциям против Усманова в Европе относятся довольно формально. А скоро их и вовсе могут снять – на днях перед властями ЕС за олигарха попросила Венгрия. В США санкции против Усманова тоже носят половинчатый характер: его имущество подлежит заморозке, но связанные с бизнесменом компании продолжают работать.

Впрочем, очень немногим яхтам удалось сохранить как легальное положение, так и относительную свободу передвижения. Алексей Мордашов успел перевести Nord с Сейшельских островов во Владивосток под российский флаг. Также чудом спаслись яхты Garçon и Halo, которые связывают с Абрамовичем, – они были на Антигуа под флагом Британских Виргинских островов. Местные власти услужливо предложили англичанам арестовать яхты, однако Лондон проигнорировал такую возможность (вряд ли на судах можно было найти что-то интересное, поскольку они, судя по всему, просто работали во фрахте). В итоге оба корабля благополучно добрались в Мармарис и теперь курсируют вдоль турецких берегов.

Морские призраки

В конце мая британская The Gardian написала, что попавшие под санкции российские бизнесмены пытаются «спрятать» свои яхты в открытом море. Корабли якобы отключили автоматизированные системы отслеживания и не сообщают о своём местонахождении. В этом контексте упоминались 70-метровая Galactica Super Nova (британская газета считает её активом Вагита Алекперова, последнее местонахождение – у побережья Хорватии) и 82-метровая Alfa Nero (её связывают с семьёй основателя «Фосагро» экс-сенатора Андрея Гурьева).

О местонахождении первого корабля достоверной информации нет, как и о яхте-ледоколе La Datcha Олега Тинькова, которая несколько недель назад гордо продемонстрировала российский (!) флаг у берегов Перу, а затем исчезла с радаров. А вот Alfa Nero успела легализоваться. 12 августа агенты ФБР нашли её в гавани Фалмута на Антигуа. По согласованию с местными властями корабль был обыскан, а команда допрошена. С тех пор Alfa Nero остаётся пришвартованной там же. Такая же участь постигла 78-метровую яхту Tango стоимостью 120 млн долларов. В апреле Испания по запросу Вашингтона задержала её в порту Пальма-де-Майорки. Владельцем суперъяхты называют Виктора Вексельберга. Вскоре появилась информация об обыске на борту с участием ФБР, и с тех пор корабль стоит в порту на приколе.

А в Барселоне на приколе остаётся 85-метровая суперъяхта Valerie, которую местные власти приписывают главе «Ростеха» Сергею Чемезову. В свою очередь, миллиардер Андрей Мельниченко лишился самой большой в мире парусной яхты под названием «А», которую арестовали власти Италии вместе с его роскошным поместьем. Однако ему удалось «спрятать» в море суперсовременное судно Motor Yacht A – его видели у берегов Мальдивских островов и ОАЭ.

Примечательно, что не все арестованные суда продолжают показывать свои координаты. К примеру, с радаров Marine Traffic исчезли яхты Lady M и Lena, задержанные в Италии за причастность к бенефициару «Северстали» Алексею Мордашову и совладельцу «НОВАТЭКа» Геннадию Тимченко. Не видно на картах и Flying Fox Дмитрия Каменщика (совладелец аэропорта Домодедово). Она исчезла после того, как в порту Доминиканы её внезапно посетили американские силовики.

Прецедент «Аксиомы»

Пожалуй, самые драматичные истории закрутились вокруг яхт Amadea и Axioma. Amadea в апреле была арестована на Фиджах по запросу США. Туда 106-метровое судно прибыло от берегов Мексики под флагом Каймановых островов. Однако местные власти задержали корабль по запросу США и вскоре выдали Вашингтону. Американские спецслужбы посчитали, что яхта стоимостью 300 млн долларов связана с попавшим под санкции российским сенатором Сулейманом Керимовым. Доводы адвокатов о том, что яхта принадлежит не входящему в санкционный список предпринимателю Эдуарду Худайнатову, приняты не были. ФБР в считанные дни заполучило яхту и перегнало её в бухту Сан-Диего, где корабль до сих пор стоит на якоре близ военно-морской базы ВМС США. В ходе обыска агенты ФБР обнаружили, «предположительно», яйцо Фаберже. Если это так, то оно может стоить от 8 до 30 млн долларов. Остаётся интрига: что на самом деле искали американцы на яхте, которую считали связанной с российским сенатором, и что нашли, кроме драгоценностей?

Axioma стоимостью под 70 млн долларов ещё недавно принадлежала через офшорные компании совладельцу Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому. Её в конце марта арестовали власти Гибралтара при входе в Средиземное море. Проявили ли к судну интерес западные спецслужбы, доподлинно неизвестно. Зато тут как тут оказались менеджеры банка J.P. Morgan, который когда-то давал на покупку яхты кредит в 12,5 млн долларов. После введения санкций структуры Пумпянского перестали платить проценты. Так что банк предъявил права на корабль, и в конце августа местный суд продал судно на закрытом аукционе (сообщается, что поступило 63 заявки). Имя нового владельца и цена сделки не разглашаются. По данным Marine Traffic, судно остаётся в Гибралтаре. Европейские юристы говорят, что этим прецедентом могут воспользоваться другие банки, дававшие кредиты подсанкционным олигархам.

Тем временем

Сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичёв пытается спасти две свои небольшие яхты, арестованные Францией, через суд. Речь идёт о корабле La Petite Ourse длиной 17 метров и ещё об одном судне длиной 26 метров. Суммарно их стоимость оценивается в 70 млн евро. Адвокаты говорят, что освободить суда из-под ареста вряд ли удастся, поскольку Кузьмичёв недавно уже проиграл подобный суд по другому имуществу во Франции, замороженному из-за санкций. Еврокомиссия тем временем готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов Украине.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”