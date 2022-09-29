 

Три миллиона экономии: место под могилу Моисеева на элитном кладбище выделят бесплатно

29.09.2022, 15:10, Разное
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До сих пор могила безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой была здесь самой посещаемой. Как уверяют работники, к ней не зарастает народная тропа – благодарные люди несут цветы, игрушки, свечи. Теперь же по популярности ее может превзойти могила Бориса Моисеева.

Актриса и певица Алена Кравец, зная, что у покойного Бориса Моисеева нет близких родственников, по доброте душевной решила поучаствовать в организации похорон. “Я выяснила, что стоимость захоронения на Троекуровском зависит от “престижа” участка и начинается от 1 163 610 рублей, – говорит Алена. – Но это официальные цены. Неофициально же, как говорят, здесь могут брать и все три миллиона рублей”.

Но, как говорит Кравец, деньги могут не понадобиться. “В 2010-м Моисеев получил звание Заслуженного артиста России, которое, в числе прочих льгот, позволяет получить место на престижном погосте, – выяснила Алена. – Так что сейчас будем заниматься этим вопросом. Пока же проблема в том, что тело, как и Свидетельство о смерти, могут выдать только родственникам, которых у Моисеева нет, а двоюродные братья далеко и приехать не планируют”.


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