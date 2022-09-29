Один бил, второй бросил ради нее семью, а третий лечит от рака: мужья и любовники Заворотнюк

Однако он, конечно, далеко не единственный мужчина в жизни красотки. Брак с фигуристом для звезды сериала “Моя прекрасная няня” третий по счету. Но и помимо этого у артистки были романы.

Первый раз актриса вышла замуж за бизнесмена немецкого происхождения Олафа Шварцкопфа, с которым познакомилась в 1993 году во время вечеринки в честь дня рождения Евгения Миронова. Брак пары продлился недолго – всего год.

По слухам, супруг, который был старше Анастасии Заворотнюк на 12 лет, оказался домашним тираном. Позже Шварцкопф высказал свою версию событий, отметив, что в то время сильно ощущалась разница в возрасте, да и детей паре Бог не давал, что сильно его расстраивало.

Вторым серьезным мужчиной в жизни актрисы стал предприниматель Дмитрий Стрюков. Говорят, роман с ним у Заворотнюк закрутился еще до развода с первым мужем. Познакомилась пара случайно: артистка поймала попутку, в которой и оказался владелец автосервиса Стрюков. Он довез девушку до места назначения, а та в знак признательности позвала на спектакль. Так и закрутилось.

Влюбленные поженились и уехали в США, где у них появились двое детей – дочь Анна и сын Майкл. Правда, семейная жизнь стала настоящим испытанием для Насти Заворотнюк. Дмитрий Стрюков оказался настоящим домашним тираном, который запрещал жене работать, а заодно поколачивал ее за любую провинность. В итоге актриса подала на развод.

Следующим этапом в жизни актрисы стал мегапопулярный сериал “Моя прекрасная няня”. Он принес Заворотнюк любовь не только миллионов зрителей, но и партнера по съемочной площадке Жигунова. Ради сексапильной “няни Вики” актер развелся с женой, с которой прожил до этого 22 года. Правда, эта история так и не закончилась для Анастасии Заворотнюк походом под венец – пара так же внезапно разошлась, как и сошлась. Кстати, после расставания Сергей Жигунов вновь сошелся с экс-супругой, даже женившись на ней повторно.

Семейное счастье актриса наконец обрела с фигуристом Петром Чернышевым. Их знакомство случилось во время проекта “Танцы на льду”. По словам Заворотнюк, она с первого взгляда поняла, что он – ее. Влюбленные поженились и переехали в коттедж под Москвой, вместе с ними поселились дети Анастасии от предыдущих отношений.

Счастье было настолько полным, что 47-летняя Заворотнюк даже решилась на рождение ребенка. В 2018 году у пары родилась дочь Мия. Правда, по слухам, артистка прибегла к помощи ЭКО, которое и спровоцировало онкологию.

Меньше чем через год после появления наследницы Анастасия Заворотнюк пропала с радаров. Только через несколько месяцев семья подтвердила: актриса действительно борется с раком. Вот уже несколько лет Петр Чернышев поддерживает любимую жену и работает на износ, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Поклонники восхищаются фигуристом, который делает все, чтобы вылечить актрису.